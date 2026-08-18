Today Temperature 18 August 2026: दिल्ली-NCR से पूर्वोत्तर तक होगी बारिश, यहां जानें देश के 10 प्रमुख राज्यों का तापमान
Today Temperature 18 August 2026: देशभर में मॉनसून एक्टिव है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के ताजा अलर्ट के मुताबिक, मंगलवार (18 अगस्त, 2026) को दिल्ली, यूपी, बिहार सहित पूरे 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मूसलाधार बारिश के साथ-साथ आंधी जैसी तेज हवाएं चलने की चेतावनी है. पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड का अलर्ट है, जबकि पूर्वोत्तर और दक्षिण के राज्यों में तेज बारिश से लोगों की दिक्कत बढ़ने वाली है.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 34°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 30°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 36°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 31°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 30°C
पटना का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 31°C
रांची में तापमान
न्यूनतम : 23°C
अधिकतम : 24°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम : 24°C
अधिकतम : 28°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 34°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम : 19°C
अधिकतम : 24°C