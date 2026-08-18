Today Temperature 18 August 2026: दिल्ली-NCR से पूर्वोत्तर तक होगी बारिश, यहां जानें देश के 10 प्रमुख राज्यों का तापमान

Today Temperature 18 August 2026: देशभर में मॉनसून एक्टिव है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के ताजा अलर्ट के मुताबिक, मंगलवार (18 अगस्त, 2026) को दिल्ली, यूपी, बिहार सहित पूरे 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मूसलाधार बारिश के साथ-साथ आंधी जैसी तेज हवाएं चलने की चेतावनी है. पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड का अलर्ट है, जबकि पूर्वोत्तर और दक्षिण के राज्यों में तेज बारिश से लोगों की दिक्कत बढ़ने वाली है.