Today Temperature 17 September 2026: देश के 13 राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल

Today Temperature 17 September 2026: मॉनसून ने कई राज्यों से विदाई ले ली है, लेकिन दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 के एक्टिव होने से दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल गया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा अलर्ट के मुताबिक, गुरुवार (17 सितंबर, 2026) के लिए बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है. देशभर के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश का अलर्ट है.