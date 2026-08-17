Today Temperature 17 August 2026: दिल्ली-NCR से केरल तक आज रहेगा बारिश का जोर, यहां जानें देश के 10 प्रमुख राज्यों का तापमान
Today Temperature 17 August 2026: देश की राजधानी दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत के केरल तक बारिश का दौर जारी है. दिल्ली-एनसीआर में सुबह से ही तेज धूप हो रही है लेकिन शाम तक ह्ल्की बारिश का अलर्ट है. मौसम विभाग के मुताबिक, 16 राज्यों के लिए भीषण बारिश के साथ आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आज 17 अगस्त 2026 को यूपी, बिहार सहित कई राज्यों में मौसम संबंधी चेतावनी जारी की है. सोमवार को 75 की गति से हवाएं चल सकती हैं.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 34°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 29°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 35°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 28°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 29°C
पटना का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 32°C
रांची में तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 32°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम : 24°C
अधिकतम : 27°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम : 26°C
अधिकतम : 33°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम : 20°C
अधिकतम : 25°C