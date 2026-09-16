Today Temperature 16 September 2026: देश के 18 राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल

Today Temperature 16 September 2026: विदाई की बेला में दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 के एक्टिव होने से दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. कई राज्यों में बारिश हो रही है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल समेत देशभर के 18 से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश का अलर्ट है.