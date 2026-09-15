Today Temperature 15 September 2026: देश के 22 राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल

Today Temperature 15 September 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 की विदाई शुरू हो गई है. इसके प्रभाव से कई राज्यों में बारिश थमती नजर रहा है. दिल्ली में हालांकि मॉनसून सबसे आखिर में विदा होता है, लेकिन यहां पर अभी से बारिश का सिलसिला थमता नजर आ रहा है. वहीं, देश के कई राज्यों को फिलहाल मॉनसून के एक्टिव होने से बारिश का सिलसिला जारी है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मंगलवार (15 सितंबर, 2026) को देश के 22 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. गुजरात और कर्नाटक में जहां तेज बारिश का अलर्ट है तो दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा समेत समेत 22 राज्यों में कहीं तेज तो कहीं पर धीमा बारिश होने की चेतावनी जारी है.