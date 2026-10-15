Today Temperature 15 October 2026: दिल्ली समेत 22 राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल
Today Temperature 15 October 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून की विदाई के साथ ही देशभर में मौसम का मिजाज बदल गया है. मौसम विभाग (IMD) ने गुरुवार (15 अक्तूबर, 2026) को देश के 22 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. दिल्ली,एनसीआर, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कई जगहों पर बारिश हो सकती है. जबकि पहाड़ी राज्यों में लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है. कई राज्यों में तेज हवाएं चलने का भी अलर्ट है.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम : 21°C
अधिकतम : 26°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम : 26°C
अधिकतम : 36°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम : 26°C
अधिकतम : 30°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम : 25°C
अधिकतम : 33°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम : 22°C
अधिकतम : 32°C
पटना का तापमान
न्यूनतम : 23°C
अधिकतम : 32°C
रांची में तापमान
न्यूनतम : 20°C
अधिकतम : 28°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम : 21°C
अधिकतम : 32°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम : 22°C
अधिकतम : 33 °C
शिमला का तापमान
न्यूनतम : 10°C
अधिकतम : 18°C