Today Temperature 15 October 2026: दिल्ली समेत 22 राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल

Today Temperature 15 October 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून की विदाई के साथ ही देशभर में मौसम का मिजाज बदल गया है. मौसम विभाग (IMD) ने गुरुवार (15 अक्तूबर, 2026) को देश के 22 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. दिल्ली,एनसीआर, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कई जगहों पर बारिश हो सकती है. जबकि पहाड़ी राज्यों में लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है. कई राज्यों में तेज हवाएं चलने का भी अलर्ट है.