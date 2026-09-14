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Today Temperature 14 September 2026: देश के 23 राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल

Today Temperature 14 September 2026:  आगामी 24-48 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिमी मॉनसून 2026 (Southwest Monsoon 2026) की देश से विदाई शुरू हो जाएगी.  वहीं, इससे पहले देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है. दरअसल, कुछ राज्यों में मौसम एक बार फिर एक्टिव नजर आ रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में आज बारिश, गरज-चमक या बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है.


By: JP Yadav | Last Updated: September 14, 2026 10:35:46 AM IST

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