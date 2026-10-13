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Today Temperature 13 October 2026: देश के 23 राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल

Today Temperature 13 October 2026: उत्तर भारत में फिलहाल मौसम का मिजाज बदला हुआ है.  दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून की विदाई के बाद एक नया सिस्टम एक्टिव है. इसके चलते मंगलवार (13 अक्टूबर, 2026) को दिल्ली-एनसीआर समेत पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश दर्ज होने का अलर्ट है.    मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है. देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मंगलवार को बारिश की संभावना है. 


By: JP Yadav | Published: October 13, 2026 11:28:16 AM IST

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