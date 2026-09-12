Today Temperature 12 September 2026: देश के 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देश के 9 शहरों में तापमान का हाल

Today Temperature 12 September 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 (Southwest Monsoon 2026) की सक्रियता के चलते अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने वाला है. IMD के मुताबिक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान से लेकर मध्य भारत व पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश के साथ गरज-चमक देखने को मिलेगी. दक्षिण भारत के भी कई राज्यों में बारिश होगी.