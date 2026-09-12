Today Temperature 12 September 2026: देश के 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देश के 9 शहरों में तापमान का हाल
Today Temperature 12 September 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 (Southwest Monsoon 2026) की सक्रियता के चलते अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने वाला है. IMD के मुताबिक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान से लेकर मध्य भारत व पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश के साथ गरज-चमक देखने को मिलेगी. दक्षिण भारत के भी कई राज्यों में बारिश होगी.
1/9
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम: 33°C
2/9
मुंबई का तापमान
न्यूनतम : 26°C
अधिकतम: 30°C
3/9
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम: 33°C
4/9
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम: 33°C
5/9
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम: 33°C
6/9
पटना का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम: 33°C
7/9
रांची में तापमान
न्यूनतम : 23°C
अधिकतम: 26°C
8/9
भोपाल का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम: 33°C
9/9
शिमला का तापमान
न्यूनतम : 18°C
अधिकतम: 23°C