Today Temperature 12 October 2026: देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल

Today Temperature 12 October 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया है. दिल्ली-एनसीआर में बारिश के चलते वायु प्रदूषण से हल्की राहत मिली है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का पूर्वानुमान है कि सोमवार (12 अक्टूबर, 2026) को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान सहित पूरे 24 राज्यों में मूसलाधार बारिश हो सकती है. इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड की चेतावनी है.