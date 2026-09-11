Today Temperature 11 September 2026: देश के 18 राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल

Today Temperature 11 September 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून के एक्टिव होने से दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है. खासतौर से उत्तर भारत के इलाकों में मॉनसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है. इसके असर से दिल्ली, राजस्थान और यूपी जैसे राज्यों में बारिश हो रही है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) ने शुक्रवार (11 सितंबर, 2026) के लिए बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है. शुक्रवार को देशभर के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.