Today Temperature 10 September 2026: देश के 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल
Today Temperature 10 September 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में गुरुवार (10 सितंबर, 2026) को दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 की विदाई से पहले बारिश हो रही है. दिल्ली-NCR समेत उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क और साफ रहने की उम्मीद है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग(IMD) के मुताबिक, पूर्वोत्तर राज्यों में व्यापक बारिश की संभावना है, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र और कोंकण-गोवा में बारिश हो सकती है. इसके अलावा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश से भूस्खलन का खतरा है.
Weather Systems, Forecast and Warnings:
❖ The western end of monsoon trough is north of its normal position and eastern end is near its normal position at mean sea level.
❖ An upper air cyclonic circulation lay over north Bay of Bengal & adjoining Bangladesh coast in lower &… pic.twitter.com/M6tfScPD8p
— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 9, 2026
Update based on 0530 hrs IST of today, the 10th September 2026: #LowPressure Area over #NorthBayof Bengal & neighbourhood
Under the influence of the upper air cyclonic circulation over North Bay of Bengal & adjoining Bangladesh, a #LowPressure Area has formed over #North… pic.twitter.com/oJ3wbHrmyq
— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 10, 2026
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम : 26°C
अधिकतम : 36°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम : 26°C
अधिकतम : 31°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 33°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 31°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम : 26°C
अधिकतम : 33°C
पटना का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 32°C
रांची का तापमान
न्यूनतम : 23°C
अधिकतम : 28°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम : 24°C
अधिकतम : 31°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम : 25°C
अधिकतम : 35°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम : 18°C
अधिकतम : 25°C