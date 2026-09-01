Today Temperature 1 सितंबर 2026: दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल

Today Temperature 1 September 2026: मॉनसून 2026 के एक्टिव होने से दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के करीब-करीब सभी राज्यों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. दिल्ली-NCR में मंगलवार (01 सितंबर, 2026) को आंशिक तौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने का अलर्ट है. इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश-गरज के आसार हैं. राजस्थान की बात करें तो ज्यादातर शहरों में मौसम फिलहाल गर्म और आंशिक रूप से साफ रहने का अनुमान है. उत्तर भारत की बात करें तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के पूर्वानुमान के मुताबिक मंगलवार को यूपी, बिहार समेत 20 राज्यों में मूसलाधार बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.