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Today Temperature 09 October 2026: दिल्ली समेत 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल

Today Temperature 09 अक्टूबर, 2026:  मौसमी उतार-चढ़ाव के बीच अगले 24 घंटे के दौरान, उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत के जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है. वहीं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या बौछारें पड़ सकती हैं. पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. हिमाचल प्रदेश और पंजाब में गरज-चमक के साथ 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, कुछ स्थानों पर 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं. शुक्रवार को देश के 15 राज्यों बारिश का अलर्ट है. 


By: JP Yadav | Published: October 9, 2026 11:10:17 AM IST

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