Today Temperature 08 October 2026: दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल
Today Temperature 08 October 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल गया है. मॉनसून की विदाई के बाद उत्तर भारत के शहरों में सुबह और रात के दौरान हल्की ठंड का अहसास होने लगा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, गुरुवार (8 अक्टूबर, 2026) के लिए बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है. 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों बारिश या आंधी-तूफान का अलर्ट है. इसमें दिल्ली, यूपी, बिहार से लेकर उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर तक शामिल है.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम : 23°C
अधिकतम : 35°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 37°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 32°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम : 23°C
अधिकतम : 32°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम : 22°C
अधिकतम : 31°C
पटना का तापमान
न्यूनतम : 22°C
अधिकतम : 29°C
रांची में तापमान
न्यूनतम : 19°C
अधिकतम : 26°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम : 21°C
अधिकतम : 33°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम : 22°C
अधिकतम : 35°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम : 13°C
अधिकतम : 22°C