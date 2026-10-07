Today Temperature 07 October 2026: दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल

Today Temperature 07 October 2026: दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल गया है. IMD ने बुधवार (07 अक्टूबर, 2026) देश के कुछ राज्यों के लिए बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली, पंजाब,हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. कुछ जगहों पर तेज हवाओं की गति 40-50 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है.