Today Temperature 07 October 2026: दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल
Today Temperature 07 October 2026: दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल गया है. IMD ने बुधवार (07 अक्टूबर, 2026) देश के कुछ राज्यों के लिए बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली, पंजाब,हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. कुछ जगहों पर तेज हवाओं की गति 40-50 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम : 22°C
अधिकतम : 32°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम : 26°C
अधिकतम : 34°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 32°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम : 25°C
अधिकतम : 33°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम : 22°C
अधिकतम : 31°C
पटना का तापमान
न्यूनतम : 23°C
अधिकतम : 29°C
रांची में तापमान
न्यूनतम : 20°C
अधिकतम : 27°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम : 21°C
अधिकतम : 33°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम : 23°C
अधिकतम : 35°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम : 12°C
अधिकतम : 29°C