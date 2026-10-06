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Today Temperature 06 October 2026: देश के 17 राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल

Today Temperature 06 October 2026:  दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में मॉनसून की वापसी के बीच मौसम का मिजाज बदल गया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के पूर्वानुमान के मुताबिक 6 अक्टूबर को दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 17 राज्यों में प्रचंड बारिश की चेतावनी जारी की गई है. 3 से अधिक राज्यों में बर्फबारी की भी चेतावनी है.


By: JP Yadav | Published: October 6, 2026 10:40:31 AM IST

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