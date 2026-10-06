Today Temperature 06 October 2026: देश के 17 राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल
Today Temperature 06 October 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में मॉनसून की वापसी के बीच मौसम का मिजाज बदल गया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के पूर्वानुमान के मुताबिक 6 अक्टूबर को दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 17 राज्यों में प्रचंड बारिश की चेतावनी जारी की गई है. 3 से अधिक राज्यों में बर्फबारी की भी चेतावनी है.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम : 22°C
अधिकतम : 32°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम : 26°C
अधिकतम : 33°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 33°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम : 23°C
अधिकतम : 31°C
पटना का तापमान
न्यूनतम : 24°C
अधिकतम : 32°C
रांची में तापमान
न्यूनतम : 19°C
अधिकतम : 28°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम : 21°C
अधिकतम : 33°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम : 22°C
अधिकतम : 35°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम : 14°C
अधिकतम : 23°C