Today Temperature 05 October 2026: देश के 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल
Today Temperature 05 October 2026: मॉनसून की विदाई जारी है. इस बीच दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 5 से 7 अक्टूबर के बीच कई राज्यों में बारिश, तेज हवा और गरज-चमक देखने को मिल सकती है. IMD के मुताबिक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ के कई इलाकों में फिलहाल मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम : 24°C
अधिकतम : 36°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम : 26°C
अधिकतम : 33°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम : 26°C
अधिकतम : 33°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 33°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम : 26°C
अधिकतम : 34°C
पटना का तापमान
न्यूनतम : 23°C
अधिकतम : 32°C
रांची में तापमान
न्यूनतम : 20°C
अधिकतम : 29°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम : 21°C
अधिकतम : 33°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम : 16°C
अधिकतम : 24°C