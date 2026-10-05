Today Temperature 05 October 2026: देश के 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल

Today Temperature 05 October 2026: मॉनसून की विदाई जारी है. इस बीच दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 5 से 7 अक्टूबर के बीच कई राज्यों में बारिश, तेज हवा और गरज-चमक देखने को मिल सकती है. IMD के मुताबिक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ के कई इलाकों में फिलहाल मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है.