Today Temperature 03 October 2026: देश के 23 राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल

Today Temperature 03 October 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 (Southwest Monsoon 2026) के विदा होने के बावजूद कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा अलर्ट के मुताबिक, अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान,पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों के अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश होगी. IMD के मुताबिक, पूरे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड; और बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से बारिश के लिए परिस्थितियां बन रही हैं.