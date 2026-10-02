Today Temperature 02 October 2026: देश के 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल

Today Temperature 02 October 2026: देश से मॉनसून 2020 विदा हो चुका है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, शुक्रवार (02 अक्टूबर, 2026 ) को देश के कई हिस्सों में तेज बारिश और आंधी-तूफान का असर देखने को मिलने की संभावना है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत करीब 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. कई जगहों पर बारिश के चलते भूस्खलन का खतरा भी बढ़ सकता है.