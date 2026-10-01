Today Temperature 01 October 2026: देश के 14 राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल

Today Temperature 01 October 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 (Southwest Monsoon 2026) की विदाई के बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के मुताबिक, गुरुवार (01 अक्तूबर, 2026) को देश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है. दिल्ली-एनसीआर के अलावा, गुरुवार (01 अक्टूबर, 2026) को उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो सकती है.