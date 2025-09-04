  • Home>
  • Gallery»
  • क्या आप भी चाहते हैं shraddha kapoorजैसी दमकती स्किन? तो अपनाएं ये कुछ खास घरेलू नुस्खे

क्या आप भी चाहते हैं shraddha kapoorजैसी दमकती स्किन? तो अपनाएं ये कुछ खास घरेलू नुस्खे

 
सोशल मीडिया और सेलिब्रिटीज को देखने के बाद हर कोई सोचता है कि उसे भी वैसे ही ग्लोइंग ग्लास स्किन चाहिए, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़े और कहीं घूमने जाएँ तो तारीफ भी मिले। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे, जो आपको भी एक रॉयल ब्यूटी चार्म देंगे  
By: Komal Kumari Last Updated: September 4, 2025 16:21:35 IST
Follow us on
Google News
Turmeric is an ancient skin care treasure - Photo Gallery
1/7

हल्दी प्राचीन स्किनकेयर का खजाना

भारत में हल्दी सदियों से केवल खाने के लिए ही नहीं, बल्कि स्किनकेयर में भी उपयोग होती आई है। शादी जैसी खास अवसरों पर हल्दी फंक्शन में चेहरा और शरीर में हल्दी लगाने से त्वचा का निखार बढ़ जाता है। हल्दी लगाने से चेहरे के मुंहासे, दाग-धब्बे और सूजन जैसी समस्याएं दूर होती हैं।

The magic of aloe vera gel - Photo Gallery
2/7

एलोवेरा जेल का जादू

एलोवेरा एक बहुत ही फायदेमंद और चमत्कारी पौधा है, जो आपके चेहरे को भीतर से साफ़ करता है। यह आपकी त्वचा को ग्लो देता है और ब्लैक स्पॉट्स को कम करने में मदद करता है। यह ज्यादातर ऑयली और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बेहद उपयोगी है। इसमें विटामिन C और E होते हैं, जो चेहरे को और दमकती बनाते हैं।

Honey and lemon face mask - Photo Gallery
3/7

शहद और नींबू का फेस मास्क

शहद और नींबू का संयोजन स्किन को गहराई से मॉइस्चराइज़ करता है और टैनिंग को हटाता है। यदि आप एक चम्मच शहद में थोड़ी नींबू की बूँद मिलाएँगी, तो यह चेहरे को ग्लोइंग और ग्लास जैसी स्किन देगा। हालांकि, जिनकी त्वचा ड्राय होती है, उन्हें यह नुस्खा अपनाने से पहले थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए।

Yogurt and Oats Scrub - Photo Gallery
4/7

दही और ओट्स स्क्रब

यदि आप मृत त्वचा हटाकर ताजी और ग्लोइंग त्वचा पाना चाहती हैं, तो यह स्क्रब आपके लिए एकदम सही है। इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा को साफ कर सकता है। यदि आप एक चम्मच दही और ओट्स मिलाकर पेस्ट बनाएँगी और 15 मिनट बाद फेसवॉश करेंगी, तो कुछ ही दिनों में फर्क दिखाई देने लगेगा।

Refresh your face with cucumber juice - Photo Gallery
5/7

खीरे के रस से चेहरा ताजा करें

खीरा चेहरे को ठंडक पहुँचाने के साथ-साथ हाइड्रेट भी करता है। यदि आप खीरे को कद्दूकस करके उसमें से रस निकालकर उसे आइसक्यूब्स बना लें और सुबह-सुबह चेहरे पर लगाएँ, तो यह आपके डार्क सर्कल्स को कम करने में मदद करेगा और त्वचा को ग्लोइंग बनाएगा।

Get pore-free skin with rose water - Photo Gallery
6/7

गुलाब जल से पाएं पोर्स फ्री त्वचा

गुलाब जल एक नैचुरल टोनर है, जो त्वचा के pH लेवल को बैलन्स रखने में मदद करता है और साथ ही चेहरे को हाइड्रेट करता है। यदि आप गुलाब जल को ठंडा कर लें और उसे चेहरे पर लगाने से आपके पोर्स भी बंद होंगे और त्वचा ताजगी से भर

disclaimer - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

क्या आप भी चाहते हैं shraddha kapoorजैसी दमकती स्किन? तो अपनाएं ये कुछ खास घरेलू नुस्खे - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

क्या आप भी चाहते हैं shraddha kapoorजैसी दमकती स्किन? तो अपनाएं ये कुछ खास घरेलू नुस्खे - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या आप भी चाहते हैं shraddha kapoorजैसी दमकती स्किन? तो अपनाएं ये कुछ खास घरेलू नुस्खे - Photo Gallery
क्या आप भी चाहते हैं shraddha kapoorजैसी दमकती स्किन? तो अपनाएं ये कुछ खास घरेलू नुस्खे - Photo Gallery
क्या आप भी चाहते हैं shraddha kapoorजैसी दमकती स्किन? तो अपनाएं ये कुछ खास घरेलू नुस्खे - Photo Gallery
क्या आप भी चाहते हैं shraddha kapoorजैसी दमकती स्किन? तो अपनाएं ये कुछ खास घरेलू नुस्खे - Photo Gallery
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?