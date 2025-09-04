क्या आप भी चाहते हैं shraddha kapoorजैसी दमकती स्किन? तो अपनाएं ये कुछ खास घरेलू नुस्खे

सोशल मीडिया और सेलिब्रिटीज को देखने के बाद हर कोई सोचता है कि उसे भी वैसे ही ग्लोइंग ग्लास स्किन चाहिए, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़े और कहीं घूमने जाएँ तो तारीफ भी मिले। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे, जो आपको भी एक रॉयल ब्यूटी चार्म देंगे