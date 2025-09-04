क्या आप भी चाहते हैं shraddha kapoorजैसी दमकती स्किन? तो अपनाएं ये कुछ खास घरेलू नुस्खे
हल्दी प्राचीन स्किनकेयर का खजाना
भारत में हल्दी सदियों से केवल खाने के लिए ही नहीं, बल्कि स्किनकेयर में भी उपयोग होती आई है। शादी जैसी खास अवसरों पर हल्दी फंक्शन में चेहरा और शरीर में हल्दी लगाने से त्वचा का निखार बढ़ जाता है। हल्दी लगाने से चेहरे के मुंहासे, दाग-धब्बे और सूजन जैसी समस्याएं दूर होती हैं।
एलोवेरा जेल का जादू
एलोवेरा एक बहुत ही फायदेमंद और चमत्कारी पौधा है, जो आपके चेहरे को भीतर से साफ़ करता है। यह आपकी त्वचा को ग्लो देता है और ब्लैक स्पॉट्स को कम करने में मदद करता है। यह ज्यादातर ऑयली और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बेहद उपयोगी है। इसमें विटामिन C और E होते हैं, जो चेहरे को और दमकती बनाते हैं।
शहद और नींबू का फेस मास्क
शहद और नींबू का संयोजन स्किन को गहराई से मॉइस्चराइज़ करता है और टैनिंग को हटाता है। यदि आप एक चम्मच शहद में थोड़ी नींबू की बूँद मिलाएँगी, तो यह चेहरे को ग्लोइंग और ग्लास जैसी स्किन देगा। हालांकि, जिनकी त्वचा ड्राय होती है, उन्हें यह नुस्खा अपनाने से पहले थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए।
दही और ओट्स स्क्रब
यदि आप मृत त्वचा हटाकर ताजी और ग्लोइंग त्वचा पाना चाहती हैं, तो यह स्क्रब आपके लिए एकदम सही है। इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा को साफ कर सकता है। यदि आप एक चम्मच दही और ओट्स मिलाकर पेस्ट बनाएँगी और 15 मिनट बाद फेसवॉश करेंगी, तो कुछ ही दिनों में फर्क दिखाई देने लगेगा।
खीरे के रस से चेहरा ताजा करें
खीरा चेहरे को ठंडक पहुँचाने के साथ-साथ हाइड्रेट भी करता है। यदि आप खीरे को कद्दूकस करके उसमें से रस निकालकर उसे आइसक्यूब्स बना लें और सुबह-सुबह चेहरे पर लगाएँ, तो यह आपके डार्क सर्कल्स को कम करने में मदद करेगा और त्वचा को ग्लोइंग बनाएगा।
गुलाब जल से पाएं पोर्स फ्री त्वचा
गुलाब जल एक नैचुरल टोनर है, जो त्वचा के pH लेवल को बैलन्स रखने में मदद करता है और साथ ही चेहरे को हाइड्रेट करता है। यदि आप गुलाब जल को ठंडा कर लें और उसे चेहरे पर लगाने से आपके पोर्स भी बंद होंगे और त्वचा ताजगी से भर
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.