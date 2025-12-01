अब मोबाइल चोरी की टेंशन हुई खत्म, सभी स्मार्टफोन्स में अनिवार्य रूप से आएगा ‘संचार साथी’ ऐप
Sanchar Saathi App: भारत सरकार ने सभी स्मार्टफोन कंपनियों को यह सख्त से सख्त निर्देश दिया है कि वे अब से अपने सभी नए मोबाइल फोन में साइबर सुरक्षा ऐप ‘संचार साथी’ को पहले से इंस्टॉल करके रख लें. भारत सरकार के इस आदेश से Apple जैसी वैश्विक कंपनियों के साथ टकराव बढ़ने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि सरकारी और थर्ड-पार्टी ऐप को पहले से इंस्टॉल करने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं देती है.
प्रीलोडिंग अनिवार्यता
सरकार ने सभी स्मार्टफोन कंपनियों को 90 दिनों के अंदर यह ऐप अनिवार्य रूप से प्रीलोड यानी की पहले से ही इंस्टॉल करने का सख्त आदेश जारी किया है.
अनइंस्टॉल पर रोक
तो वहीं, यूजर को इस ऐप को अनइंस्टॉल करने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी.
साइबर सुरक्षा को मिलेगा बढ़ावा
यह ऐप टेलिकॉम साइबर खतरों और धोखाधड़ी को रोकने के लिए पूरी तरह से डिज़ाइन किया गया है.
खोए फ़ोन को ब्लॉक करना
यह चोरी और खोए हुए फ़ोन को उनके IMEI नंबर के आधार पर ही नेटवर्क से ब्लॉक करने में पूरी तरह से मदद करता है.
फर्जी कनेक्शन को रोकना
इस ऐप के ज़रिए अब तक 3 करोड़ से ज़्यादा फर्जी मोबाइल कनेक्शन को पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं.
IMEI नंबर की होगी जांच
यूजर नकली और बदले हुए IMEI नंबर की जांच करके फ़ोन की प्रामाणिकता को पूरी तरह से सुनिश्चित भी कर सकते हैं.
संदिग्ध कॉल की रिपोर्ट
यूजर इसके ऐप के ज़रिए संदिग्ध कॉल और संदेशों की रिपोर्ट भी कर सकते हैं.
Apple के लिए बनी चुनौती
यह सख्त आदेश Apple जैसी कंपनियों की नीति के ऊपर विपरीत है, जो सरकारी और थर्ड-पार्टी ऐप को प्रीलोड करने की किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं देती है.
खोए फोन की हुई बरामदगी
लॉन्च होने के बाद से इस ऐप की मदद से 7 लाख से ज़्यादा खोए फ़ोन लोगों को वापस मिल चुके हैं.
सॉफ्टवेयर किया जाएगा अपडेट
सप्लाई चेन में पहले से ही मौजूद फ़ोन में यह ऐप सॉफ्टवेयर अपडेट के ज़रिए ही इंस्टॉल किया जाएगा.