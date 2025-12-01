अब मोबाइल चोरी की टेंशन हुई खत्म, सभी स्मार्टफोन्स में अनिवार्य रूप से आएगा ‘संचार साथी’ ऐप

Sanchar Saathi App: भारत सरकार ने सभी स्मार्टफोन कंपनियों को यह सख्त से सख्त निर्देश दिया है कि वे अब से अपने सभी नए मोबाइल फोन में साइबर सुरक्षा ऐप ‘संचार साथी’ को पहले से इंस्टॉल करके रख लें. भारत सरकार के इस आदेश से Apple जैसी वैश्विक कंपनियों के साथ टकराव बढ़ने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि सरकारी और थर्ड-पार्टी ऐप को पहले से इंस्टॉल करने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं देती है.