Indian Evil Eye Traditions: नमक से उतारा और नींबू मिर्ची का सहारा! बुरी नजर से बचने के लिए भारतीय अपनाते हैं ये टोटके
Indian Evil Eye Traditions: बुरी नजर से बचने के लिए लोग तरह-तरह की चीजे अपनाते हैं. वैसे ही भारत में भी लोग नजर उतारने के लिए भी कुछ नियम अपनाते हैं. अपनी अपनी परंपराओं और संस्कृति के मुताबिक लोग बुरी नजर से बचने के लिए तरह-तरह की चीजें अपनाते हैं, जो उनके समाज में बरसों से चली आ रही हैं. यह सब भारत की “बुरी नज़र” (Evil Eye) से बचने की प्रथा का हिस्सा है. जिसे स्थानीय भाषा में *नज़र* कहा जाता है और यहाँ इस मान्यता को बहुत गंभीरता से लिया जाता है. ऐसा माना जाता है कि बहुत ज़्यादा तारीफ़, प्रशंसा या ध्यान आकर्षित करने से बदकिस्मती, बीमारी या नकारात्मक ऊर्जा आती है; इसलिए, भारतीयों ने इससे खुद को बचाने के लिए सदियों पुरानी तकनीकें विकसित की हैं.
अनोखे तरीके
भारतीय खुद को बुरी नज़र से बचाने के लिए कई तरह के अनोखे तरीके अपनाते हैं. आइए, देश भर में प्रचलित कुछ रोज़मर्रा के रीति-रिवाजों पर करीब से नज़र डालें, और फिर उन क्षेत्रीय प्रथाओं को जानें जो गहरी सांस्कृतिक अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं.
नींबू-मिर्ची
भारत में सबसे पुराना और मशहूर रिवाज नजर उतारने का ये है कि लोग हरी मिर्च, एक नींबू और कोयले के एक छोटे टुकड़े का मेल को एक साथ बांधकर किसी खास जगह पर लटका दिया जाता है. बता दें कि इन्हें गाड़ियों के बंपर से, दुकानों के दरवाज़ों के ऊपर, या यहां तक कि नई इमारतों पर भी लटकते हुए देखा जा सकता है. ऐसा माना जाता है कि यह मेल एक स्पंज की तरह काम करता है, जो सारी नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नज़र को सोख लेता है.
काला टीका
अगर आपको किसी प्यारे से भारतीय बच्चे के गाल या माथे पर या पैर के तलवे पर कोई छोटा-सा, हल्का-सा काला निशान दिखाई दे, तो यह कोई गलती से बना दाग नहीं है. यह एक 'काला टीका' है, एक ऐसा काला निशान जिसे जान-बूझकर 'काजल' की मदद से लगाया जाता है. इसके पीछे की वजह बच्चे को थोड़ा कम सुंदर दिखाना होता है. ताकि बच्चे को नजर न लगे.
नजर उतारना
नमक का इस्तेमाल सिर्फ़ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं किया जाता; बल्कि कई संस्कृतियों में, इसका उपयोग इसके शुद्ध करने वाले गुणों के लिए भी किया जाता है. अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ महसूस कर रहा हो, बहुत ज़्यादा थका हुआ हो, या लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा हो, तो कई भारतीय घरों में आमतौर पर नज़र उतारबे की एक रस्म निभाई जाती है. इस रस्म में, मुट्ठी भर नमक को उस व्यक्ति के सिर के चारों ओर कुछ बार घुमाया जाता है, और अक्सर इसके साथ धीमी आवाज़ में मंत्र या प्रार्थनाएँ भी की जाती हैं.
"थू थू" कहना
किसी बच्चे की मासूमियत की तारीफ़ करने, किसी दुल्हन की सुंदरता की प्रशंसा करने, या किसी की सफलता का जश्न मनाने के बाद, आप लोगों को धीमी और दबी हुई आवाज़ में "थू थू" कहते हुए सुन सकते हैं, कभी-कभी इसके साथ हवा में थूकने का एक इशारा भी होता है. यह असल में थूकना नहीं होता, बल्कि थूकने का एक प्रतीकात्मक इशारा होता है.
दृष्टि बोम्मई
दृष्टि का मतलब है 'नज़र' या 'देखना', और *बोम्मई* का मतलब है 'गुड़िया'; इन्हें *दृष्टि गोम्बे* या *दृष्टि बोम्मा* भी कहा जाता है. ये चमकीले रंगों वाली गुड़िया होती हैं, जिनकी पहचान उनकी बड़ी, तीखी आँखों और डरावने चेहरों से होती है. तमिलनाडु राज्य में यात्रा करते समय आपको ये गुड़िया देखने को मिल सकती हैं.