Indian Evil Eye Traditions: नमक से उतारा और नींबू मिर्ची का सहारा! बुरी नजर से बचने के लिए भारतीय अपनाते हैं ये टोटके

Indian Evil Eye Traditions: बुरी नजर से बचने के लिए लोग तरह-तरह की चीजे अपनाते हैं. वैसे ही भारत में भी लोग नजर उतारने के लिए भी कुछ नियम अपनाते हैं. अपनी अपनी परंपराओं और संस्कृति के मुताबिक लोग बुरी नजर से बचने के लिए तरह-तरह की चीजें अपनाते हैं, जो उनके समाज में बरसों से चली आ रही हैं. यह सब भारत की “बुरी नज़र” (Evil Eye) से बचने की प्रथा का हिस्सा है. जिसे स्थानीय भाषा में *नज़र* कहा जाता है और यहाँ इस मान्यता को बहुत गंभीरता से लिया जाता है. ऐसा माना जाता है कि बहुत ज़्यादा तारीफ़, प्रशंसा या ध्यान आकर्षित करने से बदकिस्मती, बीमारी या नकारात्मक ऊर्जा आती है; इसलिए, भारतीयों ने इससे खुद को बचाने के लिए सदियों पुरानी तकनीकें विकसित की हैं.