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भारत के वो 5 बदनसीब क्रिकेटर, चोट ने बर्बाद कर दिया करियर, समय से पहले लिया संन्यास

Indian cricketers whose career ended by Injury: आज के समय में करोड़ों युवा क्रिकेटर बनने का सपना देखते हैं. जिसमें से कुछ ही इसमें सफल हो पाते हैं. कुछ क्रिकेटर तो ऐसे भी हैं जो टीम इंडिया के लिए जरूर खेले लेकिन उनका करियर ज्यादा लंबा नहीं चल सका और चोट की वजह से उन्हें बीच में ही क्रिकेट छोड़ना पड़ा. इस लिस्ट में मुनाफ पटेल, सबा करीब जैसे क्रिकेटर्स शामिल हैं. इन क्रिकेटर्स का सपना अधूरा सा रह गया क्योंकि यह अपने देश को क्रिकेट में अधिक समय नहीं दे पाए.


By: Satyam Sengar | Published: May 14, 2026 7:18:08 PM IST

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सबा करीम

भारतीय टीम के पूर्व विकेटकीपर बैट्समैन को साल 2000 में आंख में इंजरी हो गई थी.अनिल कुंबले की गेंद बल्लेबाज़ के पैड से टकराकर सीधा उनकी दाहिनी आंख पर लगी. सर्जरी के बावजूद उनकी नजर पूरी तरह ठीक नहीं हो सकी और उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेना पड़ा.

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नारी कॉन्ट्रैक्टर

भारतीय क्रिकेट के सबसे दर्दनाक हादसों में से एक पूर्व कप्तान नारी कॉन्ट्रैक्टर के साथ हुआ. वर्ष 1962 में वेस्टइंडीज दौरे के दौरान चार्ली ग्रिफिथ की खतरनाक बाउंसर उनके सिर के पीछे लगी. वह छह दिनों तक बेहोश रहे. हालांकि उन्होंने जीवन की यह लड़ाई जीत ली, लेकिन दोबारा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल सके.

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आशीष नेहरा

तेज गेंदबाज़ आशीष नेहरा का करियर भी लगातार चोटों से प्रभावित रहा. खासकर हैमस्ट्रिंग की समस्या ने उन्हें बार-बार मैदान से दूर रखा. लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने 2017 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा. फिलहाल वह गुजरात टाइटंस के लिए कोचिंग कर रहे हैं.

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मुनाफ पटेल

तेज गेंदबाज़ मुनाफ पटेल के करियर पर भी लगातार टखने और ग्रोइन की चोटों का गहरा असर पड़ा. 2011 क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय टीम के अहम सदस्य रहे मुनाफ बाद के वर्षों में फिटनेस समस्याओं के कारण अपनी जगह बरकरार नहीं रख सके, और उनका अंतरराष्ट्रीय करियर धीरे-धीरे खत्म हो गया.

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विनोद कांबली

बाएं हाथ के प्रतिभाशाली बल्लेबाज विनोद कांबली ने अपने करियर की शानदार शुरुआत की थी, लेकिन खराब फॉर्म, व्यक्तिगत कारणों और चोटों के चलते वह अपनी क्षमता के अनुरूप लंबा करियर नहीं बना सके. शराब की लत उनके करियर को खराब करने का मुख्य कारण मानी जाती है.

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Ashish Nehramunaf patel
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