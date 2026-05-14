भारत के वो 5 बदनसीब क्रिकेटर, चोट ने बर्बाद कर दिया करियर, समय से पहले लिया संन्यास

Indian cricketers whose career ended by Injury: आज के समय में करोड़ों युवा क्रिकेटर बनने का सपना देखते हैं. जिसमें से कुछ ही इसमें सफल हो पाते हैं. कुछ क्रिकेटर तो ऐसे भी हैं जो टीम इंडिया के लिए जरूर खेले लेकिन उनका करियर ज्यादा लंबा नहीं चल सका और चोट की वजह से उन्हें बीच में ही क्रिकेट छोड़ना पड़ा. इस लिस्ट में मुनाफ पटेल, सबा करीब जैसे क्रिकेटर्स शामिल हैं. इन क्रिकेटर्स का सपना अधूरा सा रह गया क्योंकि यह अपने देश को क्रिकेट में अधिक समय नहीं दे पाए.