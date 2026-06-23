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सिर्फ वैभव सूर्यवंशी नहीं, नंबर-3 की जर्सी पहन चुके 3 भारतीय क्रिकेटर्स, 2 वर्ल्ड चैंपियन भी शामिल

Jersey No 3 Indian Cricketers: 15 साल के साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का सपना आखिरकार सच होने जा रहा है. आयरलैंड दौरे के लिए वैभव सूर्यवंशी भारतीय टीम से जुड़ चुके हैं. इस दौरे से पहले बीसीसीआई ने वैभव सूर्यवंशी को नेशनल टीम की किट सौंपी, जिसमें उन्हें 3 नंबर की जर्सी दी गई. इससे साफ हो गया कि वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 नंबर की जर्सी पहनकर उतरेंगे. हालांकि आपको बता दें कि सूर्यवंशी से पहले भी कई खिलाड़ी 3 नंबर की जर्सी पहनकर भारत के लिए खेल चुके हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि 3 नंबर की जर्सी पहनकर खेलने वाले खिलाड़ी कौन हैं और उनका कैसा रिकॉर्ड रहा है.


By: Ankush Upadhayay | Published: June 23, 2026 1:53:26 PM IST

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पूर्व भारतीय ऑलराउंडर सुरेश रैना. - Photo Gallery
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सुरेश रैना

भारत के पूर्व स्टार ऑलराउंडर सुरेश रैना इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 नंबर की जर्सी पहनकर खेलते थे. सुरेश रैना को दुनिया के बेस्ट फील्डर्स में गिना जाता है. उन्होंने भारत के लिए सभी फॉर्मेट में खेला और अपनी छाप छोड़ी. बाएं हाथ के बल्लेबाज सुरेश रैना पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने का कारनामा किया था.

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भारत के लिए जीता विश्व कप

सुरेश रैना ने भारतीय टीम की ओर से खेलते हुए कई उपलब्धियां हासिल कीं. वह साल 2011 में वनडे विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा रहे थे. इसके अलावा सुरेश रैना एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप में शतक लगाया है.

पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह. - Photo Gallery
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हरभजन सिंह

भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह भी अपने करियर के शुरुआती दौर में भारत के लिए 3 नंबर की जर्सी पहनकर खेलते थे. 3 जुलाई को जन्म होने के कारण उन्होंने अपनी जर्सी नंबर-3 चुनी थी. हरभजन सिंह भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज हैं.

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हरभजन ने जीते 2 विश्व कप

हरभजन सिंह ने अपने क्रिकेट करियर के दौरान 2 बार विश्व कप उठाया. उन्होंने साल 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2011 वनडे विश्व कप में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी.

भारत के स्पिन स्टार युजवेंद्र चहल. - Photo Gallery
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युजवेंद्र चहल

भारत के अनुभवी स्पिनर युजवेंद्र चहल भी 3 नंबर की जर्सी पहनकर खेलते हैं. वह भारत के सबसे सफल स्पिन गेंदबाजों में गिने जाते हैं. युजवेंद्र चहल भारत की ओर से टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे स्पिनर हैं.

युजवेंद्र चहल का महारिकॉर्ड. - Photo Gallery
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चहल का IPL में महारिकॉर्ड

युजवेंद्र चहल के नाम आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने का महारिकॉर्ड दर्ज है. चहल ने आईपीएल में कुल 231 विकेट चटकाए हैं.

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भारत के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी. - Photo Gallery
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मैदान पर कब उतरेंगे सूर्यवंशी?

अब 15 साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी 3 नंबर की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरने के लिए तैयार हैं. वह आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम का हिस्सा हैं. उम्मीद है कि वैभव सूर्यवंशी आयरलैंड दौरे पर अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हैं.

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