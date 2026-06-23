सिर्फ वैभव सूर्यवंशी नहीं, नंबर-3 की जर्सी पहन चुके 3 भारतीय क्रिकेटर्स, 2 वर्ल्ड चैंपियन भी शामिल

Jersey No 3 Indian Cricketers: 15 साल के साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का सपना आखिरकार सच होने जा रहा है. आयरलैंड दौरे के लिए वैभव सूर्यवंशी भारतीय टीम से जुड़ चुके हैं. इस दौरे से पहले बीसीसीआई ने वैभव सूर्यवंशी को नेशनल टीम की किट सौंपी, जिसमें उन्हें 3 नंबर की जर्सी दी गई. इससे साफ हो गया कि वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 नंबर की जर्सी पहनकर उतरेंगे. हालांकि आपको बता दें कि सूर्यवंशी से पहले भी कई खिलाड़ी 3 नंबर की जर्सी पहनकर भारत के लिए खेल चुके हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि 3 नंबर की जर्सी पहनकर खेलने वाले खिलाड़ी कौन हैं और उनका कैसा रिकॉर्ड रहा है.