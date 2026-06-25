  • Home>
  • Gallery»
  • Cricketers Who Married Divorced Women: ये 5 भारतीय क्रिकेटर तलाकशुदा महिलाओं पर हार बैठे दिल, रचाई शादी; लिस्ट में भारत के पूर्व कप्तान शामिल

Cricketers Who Married Divorced Women: ये 5 भारतीय क्रिकेटर तलाकशुदा महिलाओं पर हार बैठे दिल, रचाई शादी; लिस्ट में भारत के पूर्व कप्तान शामिल

Cricketers Married to Who Divorced Women: क्रिकेट की दुनिया में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें तलाकशुदा महिलाओं से प्यार हुआ और उन्होंने उनसे शादी कर ली. भारतीय क्रिकेट टीम में भी ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने समाज की बातों को नज़रअंदाज़ करते हुए तलाकशुदा महिलाओं से शादी की. इस खास लिस्ट में पांच भारतीय शामिल हैं. आइए उन क्रिकेटरों पर नज़र डालते हैं जिन्होंने तलाकशुदा महिलाओं से शादी की.


By: Shivani Singh | Published: June 25, 2026 5:20:44 PM IST

Follow us on
Google News
Cricketers Who Married Divorced Women: ये 5 भारतीय क्रिकेटर तलाकशुदा महिलाओं पर हार बैठे दिल, रचाई शादी; लिस्ट में भारत के पूर्व कप्तान शामिल - Photo Gallery
1/5

वेंकटेश प्रसाद

पूर्व तेज़ गेंदबाज़ वेंकटेश प्रसाद ने भी एक तलाकशुदा महिला से शादी की. 1996 में उन्होंने जयंती नाम की महिला से शादी की, जिनका अपने पहले पति से तलाक हो चुका था. माना जाता है कि अनिल कुंबले ने ही दोनों की मुलाकात करवाई थी.

You Might Be Interested In
Cricketers Who Married Divorced Women: ये 5 भारतीय क्रिकेटर तलाकशुदा महिलाओं पर हार बैठे दिल, रचाई शादी; लिस्ट में भारत के पूर्व कप्तान शामिल - Photo Gallery
2/5

मुरली विजय

पूर्व ओपनर मुरली विजय ने निकिता वंजारा से शादी की. निकिता की शादी पहले टीम इंडिया के विकेटकीपर-बल्लेबाज़ दिनेश कार्तिक से हुई थी, लेकिन दोनों का तलाक हो गया था. तलाक के बाद मुरली विजय ने निकिता से शादी की.

Cricketers Who Married Divorced Women: ये 5 भारतीय क्रिकेटर तलाकशुदा महिलाओं पर हार बैठे दिल, रचाई शादी; लिस्ट में भारत के पूर्व कप्तान शामिल - Photo Gallery
3/5

मोहम्मद शमी

टीम इंडिया के मौजूदा तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद शमी भी इस लिस्ट में शामिल हैं. शमी ने 2014 में हसीन जहां से शादी की। हसीन जहां ने पहले अपने पति से तलाक लिया था. हालांकि, शमी और हसीन जहां अभी अलग-अलग रह रहे हैं.

You Might Be Interested In
Cricketers Who Married Divorced Women: ये 5 भारतीय क्रिकेटर तलाकशुदा महिलाओं पर हार बैठे दिल, रचाई शादी; लिस्ट में भारत के पूर्व कप्तान शामिल - Photo Gallery
4/5

अनिल कुंबले

दिग्गज क्रिकेटर और भारत के पूर्व टेस्ट कप्तान(2007-2008) अनिल कुंबले, जो भारत के लिए एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने के लिए मशहूर हैं, कुंबले भी उन क्रिकेटरों की लिस्ट में शामिल हैं जिन्होंने तलाकशुदा महिलाओं से शादी की. कुंबले की पत्नी ने भी अपने पहले पति से तलाक लिया था. कुंबले ने 1999 में चेतना नाम की महिला से शादी की.

You Might Be Interested In
Cricketers Who Married Divorced Women: ये 5 भारतीय क्रिकेटर तलाकशुदा महिलाओं पर हार बैठे दिल, रचाई शादी; लिस्ट में भारत के पूर्व कप्तान शामिल - Photo Gallery
5/5

शिखर धवन

पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज़ शिखर धवन ने 2012 में आयशा मुखर्जी से शादी की. आयशा मेलबर्न में रहने वाली ब्रिटिश-बंगाली महिला हैं. उनकी पहले भी शादी हो चुकी थी और वे तलाकशुदा थीं; अपनी पहली शादी से उनकी दो बेटियां हैं. आयशा, शिखर से दस साल बड़ी हैं. हालांकि, शिखर धवन और आयशा का 2021 में तलाक हो गया और शिखर धवन ने सोफी शाइन के साथ दुसरी शादी कर ली है.

Tags:
murli vijayShikhar Dhawan
Cricketers Who Married Divorced Women: ये 5 भारतीय क्रिकेटर तलाकशुदा महिलाओं पर हार बैठे दिल, रचाई शादी; लिस्ट में भारत के पूर्व कप्तान शामिल - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Cricketers Who Married Divorced Women: ये 5 भारतीय क्रिकेटर तलाकशुदा महिलाओं पर हार बैठे दिल, रचाई शादी; लिस्ट में भारत के पूर्व कप्तान शामिल - Photo Gallery
Cricketers Who Married Divorced Women: ये 5 भारतीय क्रिकेटर तलाकशुदा महिलाओं पर हार बैठे दिल, रचाई शादी; लिस्ट में भारत के पूर्व कप्तान शामिल - Photo Gallery
Cricketers Who Married Divorced Women: ये 5 भारतीय क्रिकेटर तलाकशुदा महिलाओं पर हार बैठे दिल, रचाई शादी; लिस्ट में भारत के पूर्व कप्तान शामिल - Photo Gallery
Cricketers Who Married Divorced Women: ये 5 भारतीय क्रिकेटर तलाकशुदा महिलाओं पर हार बैठे दिल, रचाई शादी; लिस्ट में भारत के पूर्व कप्तान शामिल - Photo Gallery