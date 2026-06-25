Cricketers Who Married Divorced Women: ये 5 भारतीय क्रिकेटर तलाकशुदा महिलाओं पर हार बैठे दिल, रचाई शादी; लिस्ट में भारत के पूर्व कप्तान शामिल

शिखर धवन

पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज़ शिखर धवन ने 2012 में आयशा मुखर्जी से शादी की. आयशा मेलबर्न में रहने वाली ब्रिटिश-बंगाली महिला हैं. उनकी पहले भी शादी हो चुकी थी और वे तलाकशुदा थीं; अपनी पहली शादी से उनकी दो बेटियां हैं. आयशा, शिखर से दस साल बड़ी हैं. हालांकि, शिखर धवन और आयशा का 2021 में तलाक हो गया और शिखर धवन ने सोफी शाइन के साथ दुसरी शादी कर ली है.