Indian Cricketers Girlfriends: बला की खूबसूरत थी वो हसीनाएं, जिनके साथ जुड़ा था कोहली-रोहित का नाम; देखें इन भारतीय क्रिकेटर्स की भी महबूबा

हार्दिक पांड्या-जैस्मीन वालिया

हार्दिक ने मई 2020 में नताशा स्टेनकोविच से शादी की थी, लेकिन पिछले साल दोनों अलग हो गए. हार्दिक पांड्या की मौजूदा कथित गर्लफ्रेंड जैस्मीन वालिया हैं. जैस्मीन एक ब्रिटिश सिंगर और एक्ट्रेस हैं. उन्हें 23 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान भारत-पाकिस्तान मैच देखने के लिए दुबई स्टेडियम में देखा गया था. मैच के दौरान उन्हें स्टैंड्स से फ्लाइंग किस देते हुए देखा गया था. एक समय ऑलराउंडर हार्दिक का नाम मशहूर मॉडल ईशा गुप्ता के साथ भी जोड़ा गया था.