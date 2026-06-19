मजहब की दीवारें तोड़ इन 7 भारतीय क्रिकेटर्स ने रचाई शादी, फिल्मी कहानी से कम नहीं इनकी लव स्टोरी

मोहम्मद अजहरुद्दीन और संगीता बिजलानी

पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की दूसरी शादी 1990 के दशक में चर्चा का विषय बनी थी. अपनी पहली पत्नी नौरीन से तलाक लेने के बाद, 1996 में उन्होंने मशहूर एक्ट्रेस संगीता बिजलानी से शादी की. अज़हर मुस्लिम थे और संगीता हिंदू; क्रिकेट और बॉलीवुड के इस मिलन ने लोगों के बीच काफी चर्चा पैदा की. हालांकि, 14 साल साथ रहने के बाद, इस जोड़े ने 2010 में अलग होने का फैसला किया. भले ही यह रिश्ता टिक नहीं पाया, लेकिन यह उस दौर की सबसे चर्चित अंतर-धार्मिक शादियों में से एक थी.