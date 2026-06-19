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मजहब की दीवारें तोड़ इन 7 भारतीय क्रिकेटर्स ने रचाई शादी, फिल्मी कहानी से कम नहीं इनकी लव स्टोरी

प्यार की कोई सीमा नहीं होती और भारतीय क्रिकेटरों ने इसे बार-बार साबित किया है. यहाँ ऐसे 7 मशहूर क्रिकेटरों की लिस्ट दी गई है जिन्होंने अलग-अलग धर्मों या संस्कृतियों से होने के बावजूद धार्मिक बंधनों को तोड़कर अपनी प्रेम कहानियों को शादी में बदला:


By: Shivani Singh | Published: June 19, 2026 4:49:15 PM IST

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अजीत अगरकर और फ़ातिमा घड़ियाली

भारत के वर्तमान चीफ सेलेक्टर, पूर्व तेज़ गेंदबाज़ अजीत अगरकर ने 2007 में अपनी लंबे समय की गर्लफ्रेंड फ़ातिमा घड़ियाली से शादी की. अलग-अलग धार्मिक पृष्ठभूमि से होने के बावजूद, यह जोड़ा एक बहुत ही खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी जी रहा है. मराठी ब्राह्मण परिवार से आने वाले आगरकर को अपने दोस्त की बहन फ़ातिमा से प्यार हो गया, जो एक मुस्लिम परिवार से थीं.

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दिनेश कार्तिक और दीपिका पल्लीकल

दिनेश कार्तिक की पहली शादी उनकी बचपन की दोस्त निकिता से हुई थी. बाद में, 2015 में उन्होंने भारतीय स्क्वैश स्टार दीपिका पल्लीकल से शादी की, जो ईसाई हैं. यह शादी दोनों धर्मों के प्रति सम्मान के साथ संपन्न हुई. आज यह जोड़ा जुड़वां बेटों के माता-पिता है और उन्हें खेल जगत के 'पावर कपल्स' में से एक माना जाता है.

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शिवम दुबे और अंजुम खान

भारतीय ऑलराउंडर शिवम दुबे ने 2021 में अपनी गर्लफ्रेंड अंजुम खान से शादी की. इस जोड़े ने हिंदू और मुस्लिम दोनों रीति-रिवाजों से शादी की. शिवम हिंदू हैं और अंजुम मुस्लिम। इस जोड़े ने अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए एक अनोखी मिसाल कायम की. शादी से पहले शिवम और अंजुम ने लगभग एक साल तक एक-दूसरे को डेट किया था. आज यह जोड़ा एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है और उनका एक बेटा और एक बेटी है.

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मोहम्मद कैफ और पूजा यादव

भारत के बेहतरीन फील्डरों में गिने जाने वाले मोहम्मद कैफ ने 2011 में पूजा यादव से शादी की, जो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखती हैं. यह शादी इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे भरोसा और दोस्ती सामाजिक सोच से ऊपर उठ सकते हैं.

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ज़हीर खान और सागरिका घाटगे

भारत के दिग्गज तेज़ गेंदबाज़ ज़हीर खान ने 'चक दे! इंडिया' फ़ेम एक्ट्रेस सागरिका घाटगे से शादी की. इस जोड़े ने 2017 में कोर्ट मैरिज करके अपने रिश्ते को शादी का नाम दिया.

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मंसूर अली खान पटौदी और शर्मिला टैगोर

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान 'नवाब पटौदी' ने 1969 में मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर से शादी की. यह भारतीय क्रिकेट और सिनेमा की दुनिया के बीच हुई सबसे चर्चित अंतर-धार्मिक शादियों में से एक थी.

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मोहम्मद अजहरुद्दीन और संगीता बिजलानी

पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की दूसरी शादी 1990 के दशक में चर्चा का विषय बनी थी. अपनी पहली पत्नी नौरीन से तलाक लेने के बाद, 1996 में उन्होंने मशहूर एक्ट्रेस संगीता बिजलानी से शादी की. अज़हर मुस्लिम थे और संगीता हिंदू; क्रिकेट और बॉलीवुड के इस मिलन ने लोगों के बीच काफी चर्चा पैदा की. हालांकि, 14 साल साथ रहने के बाद, इस जोड़े ने 2010 में अलग होने का फैसला किया. भले ही यह रिश्ता टिक नहीं पाया, लेकिन यह उस दौर की सबसे चर्चित अंतर-धार्मिक शादियों में से एक थी.

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