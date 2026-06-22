खूबसूरती, स्टाइल और ग्लैमर का तड़का, इन 5 क्रिकेटर्स की गर्लफ्रेंड्स के दीवाने हैं फैंस, देखिये तस्वीरें
Indian Cricketers Girlfriend: भारतीय क्रिकेटर्स अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. मैदान पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन से ज्यादा पार्टनर्स की खूबसूरती और ग्लैमर की चर्चा होती है. इनमें खासकर हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा का नाम आता है, जिनकी तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं. ऐसे में आज हम आपको उन खिलाड़ियों की गर्लफ्रेंड्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. देखें उनकी तस्वीरें…
हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड
भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं. नताशा स्टेनकोविक से तलाक होने के बाद हार्दिक पांड्या की लाइफ में मॉडल माहिका शर्मा की एंट्री हुई. वे दोनों लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं.
कौन हैं माहिका शर्मा?
हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा पेशे से एक मॉडल और एक्टर हैं. वह देश के टॉप डिजाइनरों जैसे अनीता डोंगरे, तरुण ताहिलियानी, मनीष मल्होत्रा और अमित अग्रवाल के साथ उनके फैशन शो और विज्ञापन कैंपेन कर चुकी हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.
ईशान किशन की गर्लफ्रेंड
भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया भी इस लिस्ट में शामिल हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 और आईपीएल के दौरान ईशान किशन और अदिति हुंडिया की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई थी. उन दोनों की कई तस्वीरें भी वायरल हुई थीं.
कौन हैं अदिति हुंडिया?
ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया जयपुर की मॉडल हैं, जो सोशल मीडिया पर काफी फेमस हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.
अर्शदीप सिंह की गर्लफ्रेंड
भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की गर्लफ्रेंड समरीन कौर की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती रहती हैं. समरीन कौर पेशे से एक मॉडल और एक्ट्रेस हैं, जो अपने ग्लैमर और खूबसूरती से लाखों फैंस को दिलों पर राज करती हैं. इंस्टाग्राम पर समरीन कौर के 4.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं.
समीर रिजवी की रूमर्ड गर्लफ्रेंड
भारतीय युवा क्रिकेटर समीर रिजवी का नाम स्पोर्ट्स प्रेजेंटर येशा सागर का साथ जुड़ चुका है. येशा सागर को समीर की रूमर्ड गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है. येशा सागर एक मॉडल, एक्ट्रेस और स्पोर्ट्स एंकर हैं, जो अपने हुस्न से फैंस को दीवाना बना लेती हैं. उन्हें कई पंजाबी म्यूजिक वीडियोज में भी देखा गया है. येशा सागर के इंस्टाग्राम पर 1.3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.
यशस्वी जायसवाल की गर्लफ्रेंड
भारतीय युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल ब्रिटिश लड़की मैडी हैमिल्टन को डेट कर रहे हैं. पिछले कई महीनों से उन दोनों के बीच रिलेशनशिप की खबरें सामने आ रही हैं. सबसे पहले साल 2024 के आईपीएल में उन दोनों को चेन्नई एयरपोर्ट पर देखा गया. इसके बाद अन्य आईपीएल और इंटरनेशनल मैचों में मैडी हैमिल्टन को जायसवाल को सपोर्ट करते देखा गया.