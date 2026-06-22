खूबसूरती, स्टाइल और ग्लैमर का तड़का, इन 5 क्रिकेटर्स की गर्लफ्रेंड्स के दीवाने हैं फैंस, देखिये तस्वीरें

Indian Cricketers Girlfriend: भारतीय क्रिकेटर्स अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. मैदान पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन से ज्यादा पार्टनर्स की खूबसूरती और ग्लैमर की चर्चा होती है. इनमें खासकर हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा का नाम आता है, जिनकी तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं. ऐसे में आज हम आपको उन खिलाड़ियों की गर्लफ्रेंड्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. देखें उनकी तस्वीरें…