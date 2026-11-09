धोनी से लेकर सचिन तेंदुलकर तक… भारतीय क्रिकेटर्स ने कैसे मनाया दिवाली का जश्न? तस्वीरों में देखें
Indian Cricketers Diwali Celebration: 8 नंवबर को पूरे देश में धूमधाम से दिवाली का पावन पर्व मनाया गया. इस खास मौके पर भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने भी बड़े हर्षोल्लास के साथ दिवाली का त्योहार मनाया. भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी अपनी पत्नी साक्षी और परिवार के साथ दिवाली के रंग में नजर आए. क्रिकेटर्स ने सोशल मीडिया पर दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी शेयर की हैं. ऐसे में देखें किस खिलाड़ी ने किस तरह से दिवाली का त्योहार मनाया? देखें तस्वीरें…
सचिन तेंदुलकर
भारतीय टीम के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने अपने परिवार के साथ धूमधाम से दिवाली मनाई. उन्होंने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर की है. इस वीडियो में सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी के साथ दिवाली के खास अवसर पर पूजा में लीन दिखाई दे रहे हैं.
युवराज सिंह
पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह ने भी दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर कीं. इसमें युवराज सिंह की वाइफ हेजल कीच उन्हें मिठाई खिलाते हुए दिखाई दे रही हैं. फैंस को ये तस्वीर बहुत पसंद आ रही है.
एमएस धोनी
भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपने परिवार के साथ दिवाली सेलिब्रेशन किया. उनकी वाइफ साक्षी धोनी ने सोशल मीडिया पर दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी शेयर की हैं.
सुरेश रैना
पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर सुरेश रैना ने भी सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर दिवाली की शुभकामनाएं दीं. रैना ने अपनी वाइफ के साथ खूबसूरत तस्वीर शेयर की. उन्होंने फैंस को दिवाली के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दीं.
वीरेंद्र सहवाग
भारत के पूर्व दिग्गज ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने अपने परिवार के साथ दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने फैंस को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं.
अभिषेक शर्मा
भारतीय टीम के स्टार विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भी दिवाली के रंग में रंगे नजर आए. उन्होंने पूरे परिवार के साथ धूमधाम से दिवाली सेलिब्रेट की. अभिषेक शर्मा ने कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसमें वो पूजा करते दिखाई दे रहे हैं.