धोनी से लेकर सचिन तेंदुलकर तक… भारतीय क्रिकेटर्स ने कैसे मनाया दिवाली का जश्न? तस्वीरों में देखें

Indian Cricketers Diwali Celebration: 8 नंवबर को पूरे देश में धूमधाम से दिवाली का पावन पर्व मनाया गया. इस खास मौके पर भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने भी बड़े हर्षोल्लास के साथ दिवाली का त्योहार मनाया. भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी अपनी पत्नी साक्षी और परिवार के साथ दिवाली के रंग में नजर आए. क्रिकेटर्स ने सोशल मीडिया पर दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी शेयर की हैं. ऐसे में देखें किस खिलाड़ी ने किस तरह से दिवाली का त्योहार मनाया? देखें तस्वीरें…