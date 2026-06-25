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वैभव सूर्यवंशी नहीं… टीम इंडिया के वो क्रिकेटर्स, जिन्होंने 18 साल से कम उम्र में किया टीम इंडिया डेब्यू

Indian Cricketer Who Debut for India before turning 18: 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखने के साथ ही युवा प्रतिभाओं को लेकर चर्चाएं तेज हैं. हालांकि, अभी तक उन्होंने टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया नहीं है. सूर्यवंशी ने भले ही रिकॉर्ड बुक्स को नए सिरे से लिखा हो, लेकिन भारत का प्रतिभाओं को जल्दी मौका देने का एक लंबा इतिहास रहा है.


By: Satyam Sengar | Published: June 25, 2026 3:21:48 PM IST

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वैभव सूर्यवंशी से कितने छोटे हैं आशीर्वाद. - Photo Gallery
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वैभव की तो अभी शुरुआत है

आईपीएल (IPL) युग से बहुत पहले, इन पांच दिग्गज क्रिकेटर्स को वोट डालने की उम्र से पहले ही दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों के सामने मैदान पर उतार दिया गया था.

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लक्ष्मण शिवरामकृष्णन (17 साल, 118 दिन)

इस जादुई लेग-स्पिनर ने अपनी बेहतरीन फ्लाइट और गुगली के दम पर हर किसी को हैरान किया था. उन्होंने अप्रैल 1983 में वेस्टइंडीज जैसी मजबूत टीम के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया. 'सिवा' ने 1985 में ऑस्ट्रेलिया में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया.

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सचिन तेंदुलकर (16 साल, 205 दिन)

युवा सनसनी की बात जब भी होगी, 'मास्टर ब्लास्टर' का नाम सबसे ऊपर आएगा. नवंबर 1989 में, 16 साल के सचिन ने वसीम अकरम और वकार यूनिस जैसे खतरनाक गेंदबाजों के सामने कराची के तपते माहौल में डेब्यू किया. नाक पर गेंद लगने और खून बहने के बाद भी उनका वो ऐतिहासिक जवाब—"मैं खेलेगा"—24 साल लंबे सुनहरे करियर की बुनियाद बना.

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मनिंदर सिंह (17 साल, 193 दिन)

अपनी खूबसूरत लूपिंग एक्शन के लिए मशहूर इस क्लासिक बाएं हाथ के स्पिनर को दिसंबर 1982 में पाकिस्तान के खिलाफ टीम में शामिल किया गया था. उन्हें महान बिशन सिंह बेदी का उत्तराधिकारी माना जाता था. 1986 के इंग्लैंड दौरे पर उनकी शानदार ड्रिफ्ट और टर्न ने भारतीय टीम को बड़ी सफलताएं दिलाईं.

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पार्थिव पटेल (17 साल, 153 दिन)

अगस्त 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ जब नियमित विकेटकीपर चोटिल हुए, तो कप्तान सौरव गांगुली ने रणजी ट्रॉफी खेलने से पहले ही इस मासूम चेहरे वाले खिलाड़ी को टेस्ट कैप सौंप दी. इस नन्हे विकेटकीपर-बल्लेबाज ने ट्रेंट ब्रिज टेस्ट की चौथी पारी में एक घंटे से ज्यादा बल्लेबाजी कर मैच ड्रॉ कराने में अहम भूमिका निभाई.

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हरभजन सिंह (17 साल, 265 दिन)

साल 2001 की ऐतिहासिक हैट्रिक से काफी पहले, 'टर्बनेटर' ने मार्च 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही अपना पहला टेस्ट मैच खेला था. अपने आक्रामक तेवर और ऊंचे आर्म-एक्शन से मिलने वाले जबरदस्त बाउंस के दम पर हरभजन ने आगे चलकर वर्ल्ड क्रिकेट पर राज किया और 700 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय विकेट चटकाए.

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