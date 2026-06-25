वैभव सूर्यवंशी नहीं… टीम इंडिया के वो क्रिकेटर्स, जिन्होंने 18 साल से कम उम्र में किया टीम इंडिया डेब्यू

Indian Cricketer Who Debut for India before turning 18: 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखने के साथ ही युवा प्रतिभाओं को लेकर चर्चाएं तेज हैं. हालांकि, अभी तक उन्होंने टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया नहीं है. सूर्यवंशी ने भले ही रिकॉर्ड बुक्स को नए सिरे से लिखा हो, लेकिन भारत का प्रतिभाओं को जल्दी मौका देने का एक लंबा इतिहास रहा है.