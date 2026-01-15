  • Home>
  Indian Army Day 2026 Wishes: 'हम चैन से सो पाते हैं क्योंकि भारतीय सेना…', आर्मी डे पर अपनो को भेजें ये खास संदेश

Indian Army Day 2026 Wishes: ‘हम चैन से सो पाते हैं क्योंकि भारतीय सेना…’, आर्मी डे पर अपनो को भेजें ये खास संदेश

Indian Army Day 2026 Wishes: भारत आज यानी 15 जनवरी, 2026 को इंडियन आर्मी डे मना रहा , जो आज़ादी के बाद देश को अपनी आर्मी की पूरी कमान मिलने के 78 साल पूरे होने का जश्न है. ये दिन उन सैनिकों के बलिदान, हिम्मत और अनुशासन का सम्मान करता है जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं और मुश्किल समय में आम लोगों की मदद करते हैं. आर्मी डे सेलिब्रेशन में यादों को मॉडर्न मिलिट्री प्रदर्शनों के साथ जोड़ा जाता है, जो विरासत और बदलाव दोनों को दिखाता है. यह मौका इस बात की याद दिलाता है कि कैसे इंडियन आर्मी नए ज़माने की लड़ाइयों के हिसाब से ढलते हुए नेशनल सिक्योरिटी का एक अहम पिलर बन गई है. वहीं अगर आप अपनों को आर्मी डे की शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो ये संदेश काफी बेहतर हैं. 


By: Heena Khan | Published: January 15, 2026 9:48:00 AM IST

हम चैन से सो पाते

हम चैन से सो पाते हैं क्योंकि
भारतीय सेना सरहद पर जागती है.

ना जाति देखी,

ना जाति देखी, ना धर्म जाना,
भारतीय सेना ने बस वतन पहचाना.

जो मिट गए देश पर

जो मिट गए देश पर, उन्हें सलाम है,
भारतीय सेना ही भारत की पहचान है.

वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं

वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं,
ये बलिदान, साहस और सम्मान की निशानी है.

जब बात वतन की

जब बात वतन की आन पर आती है,
भारतीय सेना सबसे आगे खड़ी नज़र आती है.

सीने पर गोलियां खाकर

सीने पर गोलियां खाकर भी मुस्कुराते हैं,
भारतीय सेना के जवान देश को बचाते हैं.

