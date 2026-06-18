जब पहली मोहब्बत ने दिए आंसू! 5 भारतीय क्रिकेटर्स की अधूरी प्रेम कहानियां, जिन्हें सुनकर आपकी आंखें भी हो जाएंगी नम

धोनी और प्रियंका

महेंद्र सिंह धोनी की पहली प्रेम कहानी अधूरी रह गई. जब वे भारतीय टीम में जगह बनाने की कगार पर थे, तब वे प्रियंका झा के साथ रिलेशनशिप में थे. दोनों ने एक-दूसरे से शादी करने का वादा भी किया था. इसी दौरान, धोनी 'इंडिया ए' टीम के साथ विदेश दौरे पर गए हुए थे. दुखद रूप से, प्रियंका एक भयानक कार दुर्घटना का शिकार हो गईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. धोनी को भारत लौटने तक इस दुखद घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. खबर सुनकर वे बुरी तरह टूट गए और कुछ समय के लिए क्रिकेट से दूर हो गए. बाद में वे मैदान पर लौटे और टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया. 2010 में उन्होंने साक्षी धोनी से शादी की.