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जब पहली मोहब्बत ने दिए आंसू! 5 भारतीय क्रिकेटर्स की अधूरी प्रेम कहानियां, जिन्हें सुनकर आपकी आंखें भी हो जाएंगी नम

आमतौर पर, जब भारतीय क्रिकेटर मशहूर होते हैं और रिलेशनशिप में आते हैं, तो अक्सर उनका नाम बॉलीवुड अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा जाता है. हालाँकि, कई ऐसे भारतीय क्रिकेटर भी रहे हैं जिनका पहला प्यार उनके बहुत करीब यानी उनके अपने दायरे में ही मिला, लेकिन वह रोमांस अधूरा ही रह गया.


By: Shivani Singh | Published: June 18, 2026 6:55:08 PM IST

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विराट कोहली और इज़ेबेल लीटे

जब विराट कोहली भारतीय क्रिकेट में अपनी जगह बना रहे थे, तब वे ब्राज़ीलियाई मॉडल इज़ेबेल लीटे के साथ रिलेशनशिप में आए. 2010 से उनके नाम अक्सर एक साथ सुर्खियों में आते रहे, हालांकि कोहली ने इस रिश्ते पर कभी सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की. लेकिन 2014 में, इज़ेबेल ने एक इंटरव्यू में इस रिश्ते की बात स्वीकार की. इज़ेबेल ने कुछ बॉलीवुड फ़िल्मों में काम किया था, लेकिन बाद में दोनों आपसी सहमति से अलग हो गए.

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धोनी और प्रियंका

महेंद्र सिंह धोनी की पहली प्रेम कहानी अधूरी रह गई. जब वे भारतीय टीम में जगह बनाने की कगार पर थे, तब वे प्रियंका झा के साथ रिलेशनशिप में थे. दोनों ने एक-दूसरे से शादी करने का वादा भी किया था. इसी दौरान, धोनी 'इंडिया ए' टीम के साथ विदेश दौरे पर गए हुए थे. दुखद रूप से, प्रियंका एक भयानक कार दुर्घटना का शिकार हो गईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. धोनी को भारत लौटने तक इस दुखद घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. खबर सुनकर वे बुरी तरह टूट गए और कुछ समय के लिए क्रिकेट से दूर हो गए. बाद में वे मैदान पर लौटे और टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया. 2010 में उन्होंने साक्षी धोनी से शादी की.

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दिनेश कार्तिक और निकिता वंजारा

भारतीय टीम के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक अपनी स्कूल की दोस्त निकिता वंजारा से बहुत प्यार करते थे. दोनों ने कम उम्र में ही शादी कर ली थी, लेकिन निकिता के मुरली विजय के प्यार में पड़ने के बाद उनके रिश्ते में दरार आ गई. इसके चलते दिनेश और निकिता की शादी टूट गई. इस अलगाव का असर इतना गहरा था कि दिनेश कार्तिक भारतीय टीम में अपनी जगह खो बैठे और उन्हें अपने क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करने में संघर्ष करना पड़ा. बाद में उन्होंने इस मुश्किल दौर से उबरकर टीम इंडिया में वापसी की. इसी बीच, उन्होंने भारत की चैंपियन स्क्वैश खिलाड़ी दीपिका पल्लीकल से शादी कर ली.

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युवराज सिंह और किम शर्मा

टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने 18 साल और 10 महीने की उम्र में नेशनल टीम के लिए डेब्यू किया था. उन्होंने शुरुआत से ही शानदार प्रदर्शन किया, जिससे यह संकेत मिला कि वे भारतीय क्रिकेट के नए सुपरस्टार बनने वाले हैं. उनकी लोकप्रियता के कारण बॉलीवुड से भी उनके संबंध बने; उनकी दोस्ती किम शर्मा से हुई जो हिट फिल्म मोहब्बतें से मशहूर हुई थीं और यह दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. दोनों ने लगभग चार साल तक एक-दूसरे को डेट किया और फिर अलग हो गए.

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इरफ़ान पठान और शिवांगी

टीम इंडिया के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ इरफ़ान पठान को ऑस्ट्रेलिया में तैनात एक भारतीय राजनयिक की बेटी शिवांगी से प्यार हो गया था. दोनों लगभग दस साल तक रिलेशनशिप में रहे, लेकिन बाद में किसी अज्ञात वजह से अलग हो गए. बाद में पठान ने मॉडल सफा बेग से शादी कर ली.

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