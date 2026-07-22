  • Home>
  • Gallery»
  • इकरा हसन से लेकर संजना जाटव तक…कौन हैं देश की 8 खूबसूरत और युवा महिला सांसद? देखें Photos

इकरा हसन से लेकर संजना जाटव तक…कौन हैं देश की 8 खूबसूरत और युवा महिला सांसद? देखें Photos

India Young and Beautiful Women MPs: संसद में मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है. इस बीच, देश के अलग-अलग शहरों में नीट पेपर लीक के विरोध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है. ऐसे में आज हम देश की 8 खूबसूरत महिला सांसदों के बारे में जानेंगे. जिनमें इकरा हसन, प्रिया सरोज, प्रणिति शिंदे, कंगना रनौत, डिंपल यादव, सायोनी घोष, शांभवी चौधरी, संजना जाटव का नाम शामिल हैं. इन सांसदों की खासियत ये हैं कि ये सभी युवा सांसद हैं. तो चलिए एक-एक करके सबके बारे में जानते हैं.


By: Sohail Rahman | Last Updated: July 22, 2026 9:18:09 PM IST

Follow us on
Google News
इकरा हसन - Photo Gallery
1/8

इकरा हसन

इकरा हसन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की एक प्रमुख युवा भारतीय राजनेता और कैराना लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं. उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदीप चौधरी को हराया था. इकरा हसन का राजनीतिक परिवार से गहरा नाता रहा है. उनके पिता मुनव्वर हसन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य रह चुके हैं. उनकी माता तबस्सुम हसन कैराना की सांसद रह चुकी हैं. इसके अलावा, उनके भाई नाहिद हसन कैराना से सपा के विधायक हैं.

You Might Be Interested In
प्रिया सरोज - Photo Gallery
2/8

प्रिया सरोज

प्रिया सरोज उत्तर प्रदेश की एक युवा भारतीय राजनेता, वकील और समाजवादी पार्टी (SP) की नेता हैं. उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की मछलीशहर (SC) सीट से सांसद (MP) चुना गया. सिर्फ 25 साल की उम्र में चुनाव जीतकर वह देश की सबसे कम उम्र की महिला सांसदों में से एक बन गईं. उनका राजनीतिक परिवार से नाता रहा है. उनके पिता तूफानी सरोज उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता है और तीन बार सांसद रह चुके हैं. इसके अलावा, वो वर्तमान में केराकत विधानसभा सीट से विधायक हैं.

प्रणीति शिंदे - Photo Gallery
3/8

प्रणीति शिंदे

प्रणीति सुशीलकुमार शिंदे महाराष्ट्र की एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) नेता हैं और वर्तमान में सोलापुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद (MP) हैं. वह भारत के पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी हैं.

You Might Be Interested In
कंगना रनौत - Photo Gallery
4/8

कंगना रनौत

कंगना रनौत की बात करें तो एक जानी-मानी भारतीय अभिनेत्री, फिल्म निर्माता और राजनेता हैं, जो अभी हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सांसद (MP) हैं.

डिंपल यादव - Photo Gallery
5/8

डिंपल यादव

डिंपल यादव एक भारतीय राजनेता हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा में समाजवादी पार्टी (SP) की सांसद (MP) हैं. वह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी हैं और समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की बहू हैं.

सायोनी घोष - Photo Gallery
6/8

सायोनी घोष

सायोनी घोष एक भारतीय अभिनेत्री, गायिका और राजनेता हैं, जो अभी पश्चिम बंगाल के जादवपुर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद (MP) के तौर पर काम कर रही हैं. बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी को मिली करारी हार के बाद सायोनी घोष टीएमसी के बागी सांसदों में शामिल हो गई हैं. इससे पहले उन्हें ममता बनर्जी की करीबी नेताओं में से एक माना जाता था. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उन्होंने टीएमसी के लिए जोर-शोर से चुनाव प्रचार किया था.

शांभवी चौधरी - Photo Gallery
7/8

शांभवी चौधरी

शांभवी चौधरी वर्तमान में बिहार के समस्तीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं. वह चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) से ताल्लुक रखती हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में मात्र 25 वर्ष की आयु में जीत हासिल कर वह 18वीं लोकसभा में भारत की सबसे युवा सांसदों में से एक बन गईं. उनके पिता अशोक चौधरी जदयू के कद्दावर नेता हैं और वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री हैं.

You Might Be Interested In
संजना जाटव - Photo Gallery
8/8

संजना जाटव

संजना जाटव राजस्थान के भरतपुर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) की एक प्रमुख युवा राजनीतिज्ञ और 18वीं लोकसभा (2024) की सांसद हैं. वह 2024 के लोकसभा चुनावों में मात्र 26 वर्ष की आयु में निर्वाचित होकर भारत और राजस्थान की सबसे युवा सांसदों में से एक बन गई हैं.

Tags:
Iqra hasan
इकरा हसन से लेकर संजना जाटव तक…कौन हैं देश की 8 खूबसूरत और युवा महिला सांसद? देखें Photos

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इकरा हसन से लेकर संजना जाटव तक…कौन हैं देश की 8 खूबसूरत और युवा महिला सांसद? देखें Photos
इकरा हसन से लेकर संजना जाटव तक…कौन हैं देश की 8 खूबसूरत और युवा महिला सांसद? देखें Photos
इकरा हसन से लेकर संजना जाटव तक…कौन हैं देश की 8 खूबसूरत और युवा महिला सांसद? देखें Photos
इकरा हसन से लेकर संजना जाटव तक…कौन हैं देश की 8 खूबसूरत और युवा महिला सांसद? देखें Photos