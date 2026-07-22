इकरा हसन से लेकर संजना जाटव तक…कौन हैं देश की 8 खूबसूरत और युवा महिला सांसद? देखें Photos

India Young and Beautiful Women MPs: संसद में मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है. इस बीच, देश के अलग-अलग शहरों में नीट पेपर लीक के विरोध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है. ऐसे में आज हम देश की 8 खूबसूरत महिला सांसदों के बारे में जानेंगे. जिनमें इकरा हसन, प्रिया सरोज, प्रणिति शिंदे, कंगना रनौत, डिंपल यादव, सायोनी घोष, शांभवी चौधरी, संजना जाटव का नाम शामिल हैं. इन सांसदों की खासियत ये हैं कि ये सभी युवा सांसद हैं. तो चलिए एक-एक करके सबके बारे में जानते हैं.