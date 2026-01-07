वायरल एडिटेड तस्वीरों को लेकर भड़क उठी प्रतिका रावल, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर तोड़ी चुप्पी
Pratika Rawal Break Silence: भारत की वर्ल्ड कप जीत के बाद क्रिकेटर प्रतिका रावल सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही डिजिटल रूप से बदली हुई तस्वीरों का शिकार बन गईं.
जब AI यौन शोषण का हथियार बन जाता है (When AI becomes a weapon of sexual abuse)
तस्वीरों को बिना सहमति के बदला और शेयर किया गया, जिससे AI टेक्नोलॉजी ऑनलाइन यौन शोषण का एक ज़रिया बन गई.
प्रतिका रावल ने तोड़ी चुप्पी (Pratika Rawal breaks her silence)
इस उल्लंघन की निंदा करते हुए रावल ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्होंने कभी भी किसी को भी अपनी तस्वीरों को किसी भी रूप में बदलने या इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी थी.
प्रतिका रावल ने ग्रोक AI को दी सीधी चेतावनी (Pratika Rawal issued a direct warning to Grok AI)
प्रतिका रावल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीधे ग्रोक को संबोधित किया और AI प्लेटफॉर्म से कहा कि वह किसी भी ऐसे अनुरोध को अस्वीकार कर दे जिसमें उनकी तस्वीरों को एडिट करना या फिर से बांटना शामिल हो.
यौन शोषण के लिए फिजिकल कॉन्टैक्ट जरूरी नहीं (Physical contact is not necessary for sexual abuse)
इस घटना ने दिखाया कि कैसे इमेज मैनिपुलेशन और डिजिटल उत्पीड़न को यौन शोषण माना जाता है, भले ही यह ऑनलाइन किया गया हो.
सरकार ने AI के गलत इस्तेमाल के खिलाफ कदम उठाया (The government has taken steps against the misuse of AI)
भारत के IT मंत्रालय ने एक्स को एक नोटिस जारी कर अश्लील और गैर-कानूनी AI-जेनरेटेड कंटेंट को हटाने का आदेश दिया.
महिलाओं को सिस्टमैटिक तरीके से बनाया जा रहा निशाना (Women are being systematically targeted)
सांसदों ने चेतावनी दी कि AI टूल्स का इस्तेमाल महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने के लिए तेज़ी से किया जा रहा है, अक्सर फेक अकाउंट और गलत प्रॉम्प्ट के ज़रिए.
डिजिटल यौन शोषण पर वैश्विक चेतावनी (Global warning on digital sexual abuse)
दुनिया भर में ऐसे ही मामले सामने आने के बाद, इस मुद्दे ने ऑनलाइन AI-आधारित यौन शोषण से निपटने के लिए मज़बूत कानूनों की मांग को और तेज़ कर दिया है.