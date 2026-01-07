वायरल एडिटेड तस्वीरों को लेकर भड़क उठी प्रतिका रावल, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर तोड़ी चुप्पी

प्रतिका रावल ने ग्रोक AI को दी सीधी चेतावनी (Pratika Rawal issued a direct warning to Grok AI)

प्रतिका रावल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीधे ग्रोक को संबोधित किया और AI प्लेटफॉर्म से कहा कि वह किसी भी ऐसे अनुरोध को अस्वीकार कर दे जिसमें उनकी तस्वीरों को एडिट करना या फिर से बांटना शामिल हो.