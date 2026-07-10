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राजा-महाराजाओं के ये तैरते ठिकाने आज भी हैं शाही वैभव की मिसाल, खूबसूरती देख थम जाएंगी निगाहें

India Water Palaces: आज के दौर में लग्जरी की पहचान ऊंची-ऊंची इमारतों, पेंटहाउस और करोड़ों-अरबों रुपये के आलीशान घरों से की जाती है. लेकिन भारत का शाही इतिहास बताता है कि असली वैभव सिर्फ ऊंची इमारतों में नहीं, बल्कि उन महलों में भी बसता है जो झीलों और पानी के बीच बनाए गए थे. इन महलों का निर्माण सिर्फ रहने के लिए नहीं, बल्कि शाही आराम, गर्मियों के विश्राम और विशेष समारोहों के लिए किया गया था. ऐसे में चलिए एक नजर भारत के शानदार जल महलों और ऐतिहासिक राजमहलों पर डालें.


By: Shristi S | Published: July 10, 2026 4:10:43 PM IST

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भारत की सबसे शानदार शाही इमारतें पानी से घिरी हुई हैं. इन्हें न सिर्फ़ रहने के लिए बनाया गया था, बल्कि रिट्रीट, गर्मियों में रुकने की जगह और खास शाही घरों के तौर पर भी बनाया गया था, जो इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के मास्टरपीस दिखाते हैं. दुनिया भर में महंगी मॉडर्न प्रॉपर्टीज़ बन रही हैं, लेकिन इन ऐतिहासिक तैरते महलों की शान और कीमत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता.

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