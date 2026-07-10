राजा-महाराजाओं के ये तैरते ठिकाने आज भी हैं शाही वैभव की मिसाल, खूबसूरती देख थम जाएंगी निगाहें
India Water Palaces: आज के दौर में लग्जरी की पहचान ऊंची-ऊंची इमारतों, पेंटहाउस और करोड़ों-अरबों रुपये के आलीशान घरों से की जाती है. लेकिन भारत का शाही इतिहास बताता है कि असली वैभव सिर्फ ऊंची इमारतों में नहीं, बल्कि उन महलों में भी बसता है जो झीलों और पानी के बीच बनाए गए थे. इन महलों का निर्माण सिर्फ रहने के लिए नहीं, बल्कि शाही आराम, गर्मियों के विश्राम और विशेष समारोहों के लिए किया गया था. ऐसे में चलिए एक नजर भारत के शानदार जल महलों और ऐतिहासिक राजमहलों पर डालें.
महंगी प्रॉपर्टीज भी नहीं कर सकती इन तैरते महलों का मुकाबला
भारत की सबसे शानदार शाही इमारतें पानी से घिरी हुई हैं. इन्हें न सिर्फ़ रहने के लिए बनाया गया था, बल्कि रिट्रीट, गर्मियों में रुकने की जगह और खास शाही घरों के तौर पर भी बनाया गया था, जो इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के मास्टरपीस दिखाते हैं. दुनिया भर में महंगी मॉडर्न प्रॉपर्टीज़ बन रही हैं, लेकिन इन ऐतिहासिक तैरते महलों की शान और कीमत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता.
जयपुर का जलमहल
मान सागर झील के ऊपर बना जल महल 18वीं सदी में महाराजा माधो सिंह I ने शिकारगाह के तौर पर बनवाया था. जब झील भर जाती है, तो इस पांच मंज़िला इमारत की चार मंज़िलें पानी में डूब जाती हैं, जिससे एक जादुई तैरते हुए महल का भ्रम पैदा होता है.
उदयपुर का ताज लेक पैलेस
महाराणा जगत सिंह II ने 1743 और 1746 के बीच पिछोला झील के बीचों-बीच बनवाया था, यह शानदार सफ़ेद मार्बल का महल उदयपुर के सिटी पैलेस और आस-पास की पहाड़ियों के शानदार नज़ारे दिखाता है. आज, यह भारत के सबसे महंगे और शानदार हेरिटेज होटलों में से एक है.
त्रिपुरा का निरमहल
1930 में महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर ने रुद्रसागर झील के बीच में बनवाया था, नीरमहल हिंदू और मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल का एक अनोखा मेल है. टूरिस्ट यहां नाव से आते हैं, और हर साल होने वाला नीरमहल वॉटर फेस्टिवल इसकी सांस्कृतिक अहमियत को और बढ़ा देता है.
ग्वालियर का जय विलास पैलेस
1874 में महाराजा जयाजीराव सिंधिया ने बनवाया था, जय विलास पैलेस टस्कन, इटैलियन और कोरिंथियन आर्किटेक्चरल स्टाइल को दिखाता है. इसके शानदार दरबार हॉल में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शानदार झूमरों में से एक है.
केरल के तटीय और बैकवाटर मेंशन
केरल की झीलों और बैकवाटर के किनारे बनी ऐतिहासिक लग्ज़री प्रॉपर्टीज में पारंपरिक लकड़ी का काम, ढलान वाली छतें और खूबसूरत वॉटरफ़्रंट लोकेशन हैं. इस अनोखी आर्किटेक्चरल परंपरा को इस इलाके के नमी वाले मौसम और बहुत सारे पानी के रास्तों के हिसाब से डिज़ाइन किया गया था.