राजा-महाराजाओं के ये तैरते ठिकाने आज भी हैं शाही वैभव की मिसाल, खूबसूरती देख थम जाएंगी निगाहें

India Water Palaces: आज के दौर में लग्जरी की पहचान ऊंची-ऊंची इमारतों, पेंटहाउस और करोड़ों-अरबों रुपये के आलीशान घरों से की जाती है. लेकिन भारत का शाही इतिहास बताता है कि असली वैभव सिर्फ ऊंची इमारतों में नहीं, बल्कि उन महलों में भी बसता है जो झीलों और पानी के बीच बनाए गए थे. इन महलों का निर्माण सिर्फ रहने के लिए नहीं, बल्कि शाही आराम, गर्मियों के विश्राम और विशेष समारोहों के लिए किया गया था. ऐसे में चलिए एक नजर भारत के शानदार जल महलों और ऐतिहासिक राजमहलों पर डालें.