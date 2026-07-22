IND vs ZIM: भारत और जिम्बाब्वे की टीमें होंगी आमने सामने, बारिश बिगाड़ेगी मैच का मजा? देखें वेदर रिपोर्ट
भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 23 जुलाई को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. नए कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए यह मुकाबला बेहद अहम होगा, क्योंकि वह टी20 कप्तान के रूप में अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे. आइए जानते हैं 23 जुलाई के दिन मौसम का मिजाज कैसा रहेगा.
श्रेयस अय्यर पर बढ़ा दबाव
श्रेयस अय्यर की कप्तानी की शुरुआत अच्छी नहीं रही है. शुरुआती सात मुकाबलों में उन्हें केवल एक जीत मिली, जबकि एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया. ऐसे में यह सीरीज उनके लिए खुद को साबित करने और टीम का आत्मविश्वास बढ़ाने का अच्छा मौका होगी.
कैसा रहेगा मौसम का मिजाज
भारत और जिम्बाब्वे के बीच 23 जुलाई को होने वाले मैच में बारिश की संभावना न के बराबर है. मौसम एकदम साफ रहने की संभावना है. उच्चतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है.
जिम्बाब्वे देगा कड़ी टक्कर
जिम्बाब्वे की टीम इस समय शानदार लय में है. हाल ही में उसने टी20 विश्व कप में बेहतरीन प्रदर्शन किया और इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू सीरीज में भी दमदार खेल दिखाया. घरेलू मैदान का फायदा उठाकर मेजबान टीम भारत को कड़ी चुनौती देने के इरादे से उतरेगी.
भारत नहीं करना चाहेगा कोई गलती
भारतीय टीम हाल के खराब प्रदर्शन को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करना चाहेगी. टीम को पता है कि मौजूदा समय में किसी भी प्रतिद्वंद्वी को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है. इसलिए खिलाड़ी पहले ही मैच से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे.
वीवीएस लक्ष्मण संभालेंगे कोचिंग की जिम्मेदारी
इस दौरे पर भारतीय टीम के साथ वीवीएस लक्ष्मण अंतरिम मुख्य कोच की भूमिका निभाएंगे. उनका शांत स्वभाव और खिलाड़ियों को निखारने का अनुभव टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. उनकी रणनीति पर भी सभी की नजरें रहेंगी.
ज़िम्बाब्वे का स्क्वॉड
ब्रायन बेनेट, तदिवानाशे मारुमानी (विकेटकीपर), डियोन मायर्स, सिकंदर रज़ा (कप्तान), रयान बर्ल, ब्रैड इवांस, वेलिंगटन मसाकाद्ज़ा, वेस्ली मधेवेरे, मिल्टन शुम्बा, रिचर्ड नगारवा, तनाका चिवांगा, ब्लेसिंग मुज़रबानी, बेन करन, तफ़ादज़वा त्सिगा, न्यूमैन न्यामहुरी
इंडिया का स्क्वॉड
अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह, हर्ष दुबे, रवि बिश्नोई