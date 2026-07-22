IND vs ZIM: भारत और जिम्बाब्वे की टीमें होंगी आमने सामने, बारिश बिगाड़ेगी मैच का मजा? देखें वेदर रिपोर्ट

भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 23 जुलाई को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. नए कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए यह मुकाबला बेहद अहम होगा, क्योंकि वह टी20 कप्तान के रूप में अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे. आइए जानते हैं 23 जुलाई के दिन मौसम का मिजाज कैसा रहेगा.