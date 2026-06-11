IND vs PAK: भारत 16 मैचों में 13 बार हरा चुका, पाकिस्तानी कोच फिर भी कॉन्फिडेंट, बोला- हम आक्रमक क्रिकेट खेलेंगे…

कठिन ग्रुप में मिली है जगह

पाकिस्तान को इस बार बेहद चुनौतीपूर्ण ग्रुप में रखा गया है. टीम के साथ भारत, मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड और बांग्लादेश जैसी मजबूत टीमें मौजूद हैं. इसके बावजूद वहाब का मानना है कि उनकी टीम सेमीफाइनल तक पहुंचने की क्षमता रखती है. बता दें कि भारत और पाकिस्तान महिला टीम के बीच कुल 16 टी20 मैच खेले गए हैं जिसमें पाकिस्तान 13 बार हारा है.