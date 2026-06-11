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IND vs PAK: भारत 16 मैचों में 13 बार हरा चुका, पाकिस्तानी कोच फिर भी कॉन्फिडेंट, बोला- हम आक्रमक क्रिकेट खेलेंगे…

इंग्लैंड में शुक्रवार से शुरू हो रहे महिला टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान महिला टीम के मुख्य कोच वहाब रियाज ने साफ कर दिया है कि उनकी टीम पूरे टूर्नामेंट में आक्रामक क्रिकेट खेलने की कोशिश करेगी. पूर्व तेज गेंदबाज ने खिलाड़ियों से बिना किसी दबाव के अपना स्वाभाविक खेल दिखाने को कहा है. पाकिस्तान 11 जून को भारत के खिलाफ खेलेगा.


By: Satyam Sengar | Published: June 11, 2026 7:01:50 PM IST

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वर्ल्ड कप खेलना हर खिलाड़ी का सपना

वहाब रियाज ने कहा कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर खेलना हर क्रिकेटर का सपना होता है. उन्होंने टीम से कहा है कि परिणाम की चिंता किए बिना मैदान पर उतरें, खेल का आनंद लें और अपने कौशल पर भरोसा रखते हुए सकारात्मक क्रिकेट खेलें.

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कठिन ग्रुप में मिली है जगह

पाकिस्तान को इस बार बेहद चुनौतीपूर्ण ग्रुप में रखा गया है. टीम के साथ भारत, मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड और बांग्लादेश जैसी मजबूत टीमें मौजूद हैं. इसके बावजूद वहाब का मानना है कि उनकी टीम सेमीफाइनल तक पहुंचने की क्षमता रखती है. बता दें कि भारत और पाकिस्तान महिला टीम के बीच कुल 16 टी20 मैच खेले गए हैं जिसमें पाकिस्तान 13 बार हारा है.

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अलग परिस्थितियों से नहीं घबराने की सलाह

कोच ने स्वीकार किया कि इंग्लैंड का मौसम और वहां की पिचें पाकिस्तान से काफी अलग हैं. हालांकि उन्होंने खिलाड़ियों से कहा है कि वे इन परिस्थितियों के बारे में ज्यादा न सोचें और अपने प्राकृतिक खेल पर ध्यान केंद्रित करें.

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खराब तैयारी के बावजूद आत्मविश्वास बरकरार

पाकिस्तान की तैयारियां उम्मीद के मुताबिक नहीं रही हैं. टीम आयरलैंड पहुंचने के बाद से अभी तक कोई मुकाबला नहीं जीत सकी है. त्रिकोणीय सीरीज में उसे आयरलैंड और वेस्टइंडीज से हार का सामना करना पड़ा, जबकि अभ्यास मैचों में श्रीलंका और स्कॉटलैंड ने भी उसे हराया.

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आयरलैंड दौरे से मिला अनुभव

हाल के आयरलैंड दौरे और वर्ल्ड कप से पहले खेले गए अभ्यास मुकाबलों को वहाब रियाज टीम के लिए उपयोगी मानते हैं. उनका कहना है कि खिलाड़ियों को विदेशी परिस्थितियों में खेलने का अनुभव मिला है, जो टूर्नामेंट के दौरान काफी काम आएगा.

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भारत के खिलाफ होगा अभियान का आगाज

लगातार हार के बावजूद वहाब रियाज को अपनी टीम पर भरोसा है. उनका मानना है कि टी20 क्रिकेट में किसी भी दिन कोई भी टीम जीत सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि स्पिन गेंदबाजी पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है और इंग्लैंड की पिचें उनकी मदद कर सकती हैं. पाकिस्तान अपना पहला मुकाबला 14 जून को बर्मिंघम में चिर प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ खेलेगा.

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