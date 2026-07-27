अफगानिस्तान सीरीज की तारीखों में हो सकते हैं बदलाव! बांग्लादेश से बन रही BCCI की बात, जल्द आ सकता है शेड्यूल

भारत का बांग्लादेश दौरा एक बार फिर तय होने की ओर बढ़ता नजर आ रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के अधिकारी इस सीरीज के शेड्यूल को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं. अगर दोनों बोर्ड तारीखों पर सहमत हो जाते हैं और भारत सरकार से मंजूरी मिल जाती है, तो यह लिमिटेड ओवरों की सीरीज सितंबर में खेली जा सकती है. हालांकि इसके कारण भारत और अफगानिस्तान के बीच प्रस्तावित टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज को आगे बढ़ाना पड़ सकता है.