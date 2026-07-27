अफगानिस्तान सीरीज की तारीखों में हो सकते हैं बदलाव! बांग्लादेश से बन रही BCCI की बात, जल्द आ सकता है शेड्यूल
मुस्तफिजुर को किया था बाहर
पिछले साल यह दौरा दोनों देशों के बीच बढ़े तनाव के कारण स्थगित कर दिया गया था. इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से पहले रिलीज करने के फैसले ने भी क्रिकेट संबंधों पर असर डाला.
बीसीबी ने दिया हवाला
बाद में बीसीबी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) से टी20 विश्व कप के अपने मुकाबले भारत से बाहर कराने की मांग की थी, लेकिन यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया. इसके बाद टूर्नामेंट में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को मौका मिला.
लंदन में हुई अहम बैठक
द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में लंदन में आयोजित आईसीसी बैठक के दौरान बीसीसीआई और बीसीबी अधिकारियों के बीच इस दौरे को लेकर चर्चा हुई. रिपोर्ट में कहा गया है कि बीसीबी सभी मुकाबले केवल दो शहरों में आयोजित करने के पक्ष में है.
तीन टी20 और तीन वनडे
योजना के अनुसार तीन टी20 मुकाबले एक शहर में और तीन वनडे दूसरे शहर में खेले जा सकते हैं. ढाका और चट्टोग्राम इस सीरीज के प्रमुख मेजबान शहर माने जा रहे हैं. केवल एक प्रारूप की सीरीज कराने के विकल्प पर भी विचार किया गया है.
अफगानिस्तान सीरीज बन सकती है चुनौती
भारत का सितंबर में अफगानिस्तान के खिलाफ प्रस्तावित टी20 सीरीज शेड्यूल इस दौरे के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है. अगर बांग्लादेश दौरे को मंजूरी मिलती है तो अफगानिस्तान सीरीज की तारीखों में बदलाव संभव है. भारतीय टीम 15 अगस्त से श्रीलंका दौरे पर दो टेस्ट मैच खेलेगी.
एशियन गेम्स में खेलेगी टीम इंडिया
इसके बाद श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टी20 टीम जापान में 17 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होने वाले 2026 एशियाई खेलों में हिस्सा लेगी. ऐसे में सितंबर का पहला पखवाड़ा बांग्लादेश दौरे के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जा रहा है.