  • Home>
  • Gallery»
  • अफगानिस्तान सीरीज की तारीखों में हो सकते हैं बदलाव! बांग्लादेश से बन रही BCCI की बात, जल्द आ सकता है शेड्यूल

अफगानिस्तान सीरीज की तारीखों में हो सकते हैं बदलाव! बांग्लादेश से बन रही BCCI की बात, जल्द आ सकता है शेड्यूल

भारत का बांग्लादेश दौरा एक बार फिर तय होने की ओर बढ़ता नजर आ रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के अधिकारी इस सीरीज के शेड्यूल को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं.  अगर दोनों बोर्ड तारीखों पर सहमत हो जाते हैं और भारत सरकार से मंजूरी मिल जाती है, तो यह लिमिटेड ओवरों की सीरीज सितंबर में खेली जा सकती है. हालांकि इसके कारण भारत और अफगानिस्तान के बीच प्रस्तावित टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज को आगे बढ़ाना पड़ सकता है.

By: Satyam Sengar | Published: July 27, 2026 2:37:35 PM IST

Follow us on
Google News
भारत की अगली सीरीज किस टीम से? - Photo Gallery
1/6

मुस्तफिजुर को किया था बाहर

पिछले साल यह दौरा दोनों देशों के बीच बढ़े तनाव के कारण स्थगित कर दिया गया था. इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से पहले रिलीज करने के फैसले ने भी क्रिकेट संबंधों पर असर डाला.

You Might Be Interested In
भारतीय टीम की खराब फील्डिंग. - Photo Gallery
2/6

बीसीबी ने दिया हवाला

बाद में बीसीबी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) से टी20 विश्व कप के अपने मुकाबले भारत से बाहर कराने की मांग की थी, लेकिन यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया. इसके बाद टूर्नामेंट में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को मौका मिला.

जिम्बाब्वे दौरे पर भारत को इन 5 बड़ी गलतियों को सुधारना होगा. - Photo Gallery
3/6

लंदन में हुई अहम बैठक

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में लंदन में आयोजित आईसीसी बैठक के दौरान बीसीसीआई और बीसीबी अधिकारियों के बीच इस दौरे को लेकर चर्चा हुई. रिपोर्ट में कहा गया है कि बीसीबी सभी मुकाबले केवल दो शहरों में आयोजित करने के पक्ष में है.

You Might Be Interested In
टीम इंडिया फिर से टी20 रैंकिंग में नंबर 1 बनी. - Photo Gallery
4/6

तीन टी20 और तीन वनडे

योजना के अनुसार तीन टी20 मुकाबले एक शहर में और तीन वनडे दूसरे शहर में खेले जा सकते हैं. ढाका और चट्टोग्राम इस सीरीज के प्रमुख मेजबान शहर माने जा रहे हैं. केवल एक प्रारूप की सीरीज कराने के विकल्प पर भी विचार किया गया है.

भारतीय टीम अगली सीरीज किससे खेलेगी. - Photo Gallery
5/6

अफगानिस्तान सीरीज बन सकती है चुनौती

भारत का सितंबर में अफगानिस्तान के खिलाफ प्रस्तावित टी20 सीरीज शेड्यूल इस दौरे के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है. अगर बांग्लादेश दौरे को मंजूरी मिलती है तो अफगानिस्तान सीरीज की तारीखों में बदलाव संभव है. भारतीय टीम 15 अगस्त से श्रीलंका दौरे पर दो टेस्ट मैच खेलेगी.

You Might Be Interested In
भारत ने इंग्लैंड को पहले वनडे में हराया. - Photo Gallery
6/6

एशियन गेम्स में खेलेगी टीम इंडिया

इसके बाद श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टी20 टीम जापान में 17 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होने वाले 2026 एशियाई खेलों में हिस्सा लेगी. ऐसे में सितंबर का पहला पखवाड़ा बांग्लादेश दौरे के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जा रहा है.

Tags:
India vs Bangladesh
अफगानिस्तान सीरीज की तारीखों में हो सकते हैं बदलाव! बांग्लादेश से बन रही BCCI की बात, जल्द आ सकता है शेड्यूल - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अफगानिस्तान सीरीज की तारीखों में हो सकते हैं बदलाव! बांग्लादेश से बन रही BCCI की बात, जल्द आ सकता है शेड्यूल - Photo Gallery
अफगानिस्तान सीरीज की तारीखों में हो सकते हैं बदलाव! बांग्लादेश से बन रही BCCI की बात, जल्द आ सकता है शेड्यूल - Photo Gallery
अफगानिस्तान सीरीज की तारीखों में हो सकते हैं बदलाव! बांग्लादेश से बन रही BCCI की बात, जल्द आ सकता है शेड्यूल - Photo Gallery
अफगानिस्तान सीरीज की तारीखों में हो सकते हैं बदलाव! बांग्लादेश से बन रही BCCI की बात, जल्द आ सकता है शेड्यूल - Photo Gallery