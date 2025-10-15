India vs Australia Head-to-Head: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे राइवलरी की कहानी, आंकड़े और अगली चुनौती

ऑस्ट्रेलिया में भारत का रिकॉर्ड

हालांकि दोनों टीमें बराबर की हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वनडे मैचों में भारतीय टीम का रिकॉर्ड कमजोर रहा है. 21वीं सदी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया में कुल 54 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें से सिर्फ 14 में जीत हासिल की है. वहीं, मेजबान टीम ने 38 मैच जीतकर अपनी ताकत दिखाई है. इससे पता चलता है कि ऑस्ट्रेलियाई मैदानों पर भारत के लिए जीत पाना हमेशा आसान नहीं रहा.