India vs Australia Head-to-Head: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे राइवलरी की कहानी, आंकड़े और अगली चुनौती
India vs Australia ODI series 2025: भारत और ऑस्ट्रेलिया की वनडे भिड़ंत हमेशा से क्रिकेट प्रेमियों के लिए रोमांचक रही है. पर्थ से शुरू हो रही नई सीरीज़ में, शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया इतिहास बदलने को तैयार है.
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया भिड़ंत
भारतीय क्रिकेट टीम अपने नए कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में 19 अक्टूबर से पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज़ खेलने जा रही है. दोनों टीमें क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विता रखती हैं, क्योंकि दोनों ने ICC वनडे विश्व कप दो-दो बार जीता है. यह सीरीज इसलिए भी खास है क्योंकि पिछले कुछ मुकाबले दोनों टीमों के बीच जबरदस्त रहे हैं.
हाल के मुकाबले
भारत और ऑस्ट्रेलिया ने हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण मुकाबले खेले हैं. नवंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने अहमदाबाद में विश्व कप फाइनल में भारत को हराकर चैंपियनशिप जीती, जबकि इस साल की शुरुआत में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को मात देकर ट्रॉफी अपने नाम की. ऐसे मुकाबले इस राइवलरी को और भी रोमांचक बनाते हैं.
ऑस्ट्रेलिया में भारत का रिकॉर्ड
हालांकि दोनों टीमें बराबर की हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वनडे मैचों में भारतीय टीम का रिकॉर्ड कमजोर रहा है. 21वीं सदी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया में कुल 54 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें से सिर्फ 14 में जीत हासिल की है. वहीं, मेजबान टीम ने 38 मैच जीतकर अपनी ताकत दिखाई है. इससे पता चलता है कि ऑस्ट्रेलियाई मैदानों पर भारत के लिए जीत पाना हमेशा आसान नहीं रहा.
2004 का दौरा और VB सीरीज़
भारत का 21वीं सदी का पहला ऑस्ट्रेलियाई दौरा 2004 में हुआ था, जब VB सीरीज़ में भारत, ऑस्ट्रेलिया और ज़िम्बाब्वे ने हिस्सा लिया. ग्रुप स्टेज में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच जीता और एक हारा. फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2-0 से हराकर ट्रॉफी जीत ली. यह दौरा भारत के लिए शुरुआती दौर में कड़ा रहा.
2008 की कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज़
2008 में भारत ने एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के साथ ट्राई-सीरीज़ खेली. ग्रुप स्टेज में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, और फाइनल में भी एमएस धोनी की कप्तानी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर पहली बार यह ट्रॉफी अपने नाम की. यह भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ी जीत थी.
2011-12 की कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज़
2011/12 में भारत ने एडिलेड में विराट कोहली के शतक की मदद से ऑस्ट्रेलिया को हराया, लेकिन कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया ने दो मैचों में जीत हासिल की. भारत फाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाया, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने घरेलू मैदान पर ट्रॉफी जीती. यह दौर भारतीय टीम के लिए चुनौतीपूर्ण था.
2014-15 की ट्राई-सीरीज
2014-15 में भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ऑस्ट्रेलिया में ट्राई-सीरीज़ खेली गई. भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई जीत दर्ज नहीं कर पाया और फाइनल में पहुंचने में नाकाम रहा. वहीं, ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर ट्रॉफी जीती, जिससे इस दौर में ऑस्ट्रेलियाई टीम का दबदबा साफ दिखा.
2015 का ICC वर्ल्ड कप
2015 के ICC विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में भारत को 95 रनों से हराया. ऑस्ट्रेलिया अंत में चैंपियन बना. भारत ने इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ एक मैच खेला था, जो मेजबान टीम ने जीता. यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच वर्ल्ड कप में टक्कर का प्रतीक था.
2015-16 की पांच मैचों की सीरीज़
2015-16 में भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा चुनौतीपूर्ण रहा. पांच मैचों की सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया ने चार मैच जीते जबकि भारत ने एक मैच जीता. भारत ने सिडनी में आखिरी मैच में शिखर धवन और मनीष पांडे के शतकों की मदद से जीत दर्ज की, लेकिन कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया ने 4-1 से सीरीज़ अपने नाम की.
2018-19 की ऐतिहासिक जीत
2018-19 की तीन मैचों की वनडे सीरीज़ भारत के लिए खास रही, क्योंकि भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में बाइलेटरल वनडे सीरीज़ जीती. ऑस्ट्रेलिया ने पहला मैच जीता, लेकिन विराट कोहली के शतक और धोनी के नेतृत्व में भारत ने सीरीज़ 2-1 से जीत ली. यह जीत भारतीय क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी.
ICC वर्ल्ड कप सुपर लीग (2020-23)
ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग के दौरान, भारत ने 3 मैचों की सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया का सामना किया. ऑस्ट्रेलिया ने पहले 2 मैच जीत लिए, जबकि भारत ने तीसरे मैच में हार्दिक पांड्या के बेहतरीन प्रदर्शन से जीत हासिल की. कुल मिलाकर सीरीज 2-1 से ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में रही.
2020-21 की आखिरी बाइलेटरल सीरीज़
भारत की ऑस्ट्रेलिया में आखिरी बाइलेटरल वनडे सीरीज़ नवंबर 2020 में हुई थी. ऑस्ट्रेलिया ने पहले दो मैचों में जीत हासिल की, लेकिन भारत ने तीसरे मैच में जीत दर्ज कर वापसी की. हालांकि, सीरीज का विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा, जिसने 2-1 से जीत हासिल की.
आगामी सीरीज़ के स्थल और भारत का प्रदर्शन
आगामी 3 मैचों की वनडे सीरीज़ के मैच पर्थ, एडिलेड और सिडनी में खेले जाएंगे. एडिलेड में भारत ने अब तक 6 मैच खेले हैं, जिनमें सिर्फ 2 में जीत मिली है. वहीं, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भारत का रिकॉर्ड बेहद कमजोर रहा है, जहां उसने 25 मैचों में केवल चार में ही जीत दर्ज की है. इस बार भारत इस रिकॉर्ड को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा.