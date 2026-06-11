IND vs AFG ODI: 13 जून से वनडे सीरीज, रोहित शर्मा भी आएंगे नजर, कहां देख पाएंगे लाइव?

13 जून से सीरीज

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 13 जून से शुरू होने जा रही है. क्रिकेट फैंस के लिए यह सीरीज काफी रोमांचक रहने वाली है, क्योंकि दोनों टीमों में कई स्टार खिलाड़ी शामिल हैं. हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में शानदार जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम अब वनडे फॉर्मेट में अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है.