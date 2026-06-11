IND vs AFG ODI: 13 जून से वनडे सीरीज, रोहित शर्मा भी आएंगे नजर, कहां देख पाएंगे लाइव?
13 जून से सीरीज
भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 13 जून से शुरू होने जा रही है. क्रिकेट फैंस के लिए यह सीरीज काफी रोमांचक रहने वाली है, क्योंकि दोनों टीमों में कई स्टार खिलाड़ी शामिल हैं. हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में शानदार जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम अब वनडे फॉर्मेट में अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है.
कहां देख पाएंगे लाइव?
अगर आप इस सीरीज का एक भी मुकाबला मिस नहीं करना चाहते हैं, तो सभी मैचों का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकेगा. वहीं, ऑनलाइन दर्शक जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकेंगे. पहला मुकाबला धर्मशाला में खेला जाएगा, जबकि दूसरा और तीसरा मैच क्रमशः लखनऊ और चेन्नई में आयोजित होगा.
हार्दिक पांड्या हो गए बाहर
भारतीय टीम को सीरीज शुरू होने से पहले बड़ा झटका लगा है. स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं. उन्हें क्वाड्रिसेप्स में खिंचाव की समस्या हुई है, जिसके चलते उनका पुनर्वास जारी रहेगा. दूसरी ओर, रोहित शर्मा फिट घोषित कर दिए गए हैं. वह हैमस्ट्रिंग चोट से उबर चुके हैं और टीम में वापसी करेंगे.
विराट कोहली की जगह यशस्वी को मौका
वरिष्ठ बल्लेबाज विराट कोहली भी इस सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे. वह हैमस्ट्रिंग चोट से जूझ रहे हैं. उनकी जगह युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को टीम में शामिल किया गया है. मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने उम्मीद जताई है कि कोहली जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज तक फिट हो सकते हैं.
अफगानिस्तान की टीम भी मजबूत
अफगानिस्तान की कप्तानी हश्मतुल्लाह शाहिदी करेंगे. टीम में राशिद खान, रहमानुल्लाह गुरबाज, मोहम्मद नबी और इब्राहिम जादरान जैसे अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं. युवा स्पिनर अल्लाह मोहम्मद गजनफर को भी मौका मिला है, जिन्होंने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करते हुए 11 मैचों में 15 विकेट हासिल किए थे.
टीम इंडिया का स्क्वॉड
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेट कीपर), ईशान किशन (विकेट कीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे