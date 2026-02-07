India-US trade Agreement: अमेरिका को झटका? ट्रेड डील में भारत ने खींची लक्ष्मण रेखा, खेती-डेयरी सेक्टर पर नो-कम्प्रोमाइज, देखें लिस्ट

India-US Trade Deal: हाल ही में भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर आ रही है. दरअसल, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर अंतरिम समझौते पर मुहर लग गई है. जिसकी वजह से भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई), किसानों और मछुआरों के लिए 30000 अरब डॉलर का बाजार खोलाज जाएगा. वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार इस बात की जानकारी दी है. आपको बताते चलें कि इस फ्रेमवर्क के मुताबिक भारत ने अपने संवेदनशील कृषि क्षेत्रों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, सोयाबीन, पोल्ट्री, दूध, चीज, एथेनॉल (ईंधन), तंबाकू, कुछ सब्जियां और मांस को पूरी तरह से सुरक्षित रखा है. दरअसल, भारत ने अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं और कुछ कृषि उत्पादों पर टैरिफ खत्म या कम करने का वादा किया है, लेकिन कुछ ही क्षेत्रों में.