भारत का अनोखा रेलवे स्टेशन! जहां एक ही ट्रेन खड़ी होती है दो राज्यों में- जानें इसका राज
भवानी मंडी रेलवे स्टेशन देश का इकलौता ऐसा स्टेशन है जहां आधी ट्रेनें राजस्थान में और आधी मध्य प्रदेश में रुकती हैं. इस रेलवे स्टेशन के नाम पर एक कॉमेडी फिल्म भी बन चुकी है. आइए जानें कि यह रेलवे स्टेशन किन-किन वजहों से खास है.
भवानी मंडी रेलवे स्टेशन भारत का एक अनोखा रेलवे स्टेशन है इस स्टेशन पर एक ही ट्रेन एक ही समय में दो अलग-अलग राज्यों में रुकती है.
यह स्टेशन कुछ हिस्सा राजस्थान (झालावाड़ जिले में) और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश (मंदसौर जिले में, भेंसोदा मंडी नाम के इलाके में) में है.
जब कोई ट्रेन वहां रुकती है तो उसका इंजन एक राज्य (जैसे राजस्थान) में हो सकता है, जबकि उसके पिछले डिब्बे (गार्ड कोच) दूसरे राज्य (जैसे मध्य प्रदेश) में हो सकते हैं.
स्टेशन का टिकट-बुकिंग ऑफिस भी दो राज्यों में बंटा हुआ है एक पैसेंजर (टिकट बुक करने के लिए) एक राज्य में खड़ा हो सकता है जबकि टिकट जारी करने वाला स्टाफ दूसरे राज्य में बैठा हो सकता है.
यह भौगोलिक अजीब बात भवानी मंडी को एक आम उदाहरण बनाती है, जब अजीब रेलवे-स्टेशन लेआउट और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से गुज़रने वाले इंटर-स्टेट बॉर्डर की बात आती है.
स्टेशन के खास स्टेटस की वजह से, कई लोग यहां तक कि ट्रैवलर भी अक्सर यह जानकर हैरान रह जाते हैं कि एक ही स्टेशन असल में दो राज्यों के बीच भी हो सकता है. यह इसे ट्रिविया, जनरल नॉलेज और रेल के शौकीनों के लिए भी एक दिलचस्प जगह बनाता है.
स्टेशन के दो राज्यों में होने की वजह से इसके प्रैक्टिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव असर भी हैं (टिकटिंग, अधिकार क्षेत्र, पता वगैरह के लिए) जो भवानी मंडी रेलवे स्टेशन को भारतीय रेलवे स्टेशनों में सबसे अलग बनाता है.