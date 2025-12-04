  • Home>
भारत का अनोखा रेलवे स्टेशन! जहां एक ही ट्रेन खड़ी होती है दो राज्यों में- जानें इसका राज

भवानी मंडी रेलवे स्टेशन देश का इकलौता ऐसा स्टेशन है जहां आधी ट्रेनें राजस्थान में और आधी मध्य प्रदेश में रुकती हैं. इस रेलवे स्टेशन के नाम पर एक कॉमेडी फिल्म भी बन चुकी है. आइए जानें कि यह रेलवे स्टेशन किन-किन वजहों से खास है.


By: Anshika thakur | Published: December 4, 2025 4:20:13 PM IST

Bhawani Mandi Railway Station

भवानी मंडी रेलवे स्टेशन भारत का एक अनोखा रेलवे स्टेशन है इस स्टेशन पर एक ही ट्रेन एक ही समय में दो अलग-अलग राज्यों में रुकती है.

Unique Railway Station India

यह स्टेशन कुछ हिस्सा राजस्थान (झालावाड़ जिले में) और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश (मंदसौर जिले में, भेंसोदा मंडी नाम के इलाके में) में है.

Train in Two States

जब कोई ट्रेन वहां रुकती है तो उसका इंजन एक राज्य (जैसे राजस्थान) में हो सकता है, जबकि उसके पिछले डिब्बे (गार्ड कोच) दूसरे राज्य (जैसे मध्य प्रदेश) में हो सकते हैं.

Rajasthan Madhya Pradesh Border Station

स्टेशन का टिकट-बुकिंग ऑफिस भी दो राज्यों में बंटा हुआ है एक पैसेंजर (टिकट बुक करने के लिए) एक राज्य में खड़ा हो सकता है जबकि टिकट जारी करने वाला स्टाफ दूसरे राज्य में बैठा हो सकता है.

Dual State Railway Station

यह भौगोलिक अजीब बात भवानी मंडी को एक आम उदाहरण बनाती है, जब अजीब रेलवे-स्टेशन लेआउट और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से गुज़रने वाले इंटर-स्टेट बॉर्डर की बात आती है.

Indian Railways Facts

स्टेशन के खास स्टेटस की वजह से, कई लोग यहां तक ​​कि ट्रैवलर भी अक्सर यह जानकर हैरान रह जाते हैं कि एक ही स्टेशन असल में दो राज्यों के बीच भी हो सकता है. यह इसे ट्रिविया, जनरल नॉलेज और रेल के शौकीनों के लिए भी एक दिलचस्प जगह बनाता है.

Mandsaur Jhalawar Station

स्टेशन के दो राज्यों में होने की वजह से इसके प्रैक्टिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव असर भी हैं (टिकटिंग, अधिकार क्षेत्र, पता वगैरह के लिए) जो भवानी मंडी रेलवे स्टेशन को भारतीय रेलवे स्टेशनों में सबसे अलग बनाता है.

