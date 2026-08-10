वो 5 क्रिकेटर, जिन्हें टीम इंडिया में मिला मौका, लेकिन डेब्यू का सपना रहा अधूरा, बिना खेले लेना पड़ा संन्यास

प्रियांक पंचाल

भारत के 36 साल के क्रिकेटर प्रियांक पंचाल को बिना डेब्यू किए ही रिटायरमेंट लेना पड़ा. वह घरेलू क्रिकेट में गुजरात के लिए खेलते थे. साथ ही वह इंडिया-ए की कप्तानी भी कर चुके थे. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में प्रियांक पंचाल ने 3 तिहरे शतक समेत 29 शतक लगाए, जिसके बाद उन्हें साल 2011 में साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टीम इंडिया में चुना गया. हालांकि पूरे दौर पर उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. आखिरकार उन्होंने बिना इंटरनेशनल डेब्यू किए ही संन्यास ले लिया.