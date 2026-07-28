India Squad for Sri Lanka Tests: वो 4 खिलाड़ी जो थे प्लेइंग-11 के सबसे बड़े हकदार, टीम में ही नहीं मिली जगह; नाम सुन रह जाएंगे दंग
India Squad for Sri Lanka Tests: श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है. खास बात यह है कि 15 मेंबर वाली टीम में कुछ ऐसे प्लेयर्स को शामिल नहीं किया गया है, जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. आइए आपको उन चार प्लेयर्स के बारे में बताते हैं, जिन्हें टेस्ट टीम में शामिल नहीं किया गया है.
आकिब नबी
इन प्लेयर्स में सबसे पहले आकिब नबी हैं, जिन्होंने पिछले रणजी ट्रॉफी सीजन में 60 विकेट लिए थे. इसके बाद उन्हें IPL में मौका मिला, लेकिन रेड-बॉल क्रिकेट में उन्हें एक भी मौका नहीं दिया गया. उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच के लिए टीम में शामिल किया गया था, लेकिन अब बिना मौका दिए बाहर कर दिया गया है.
मोहम्मद शमी
मोहम्मद शमी को एक बार फिर नज़रअंदाज़ किया गया है. शमी का फॉर्म अच्छा है, लेकिन उनकी फिटनेस की दिक्कतें उनके आड़े आ रही हैं. माना जा रहा है कि शमी का सिलेक्शन अब मुश्किल है.
सरफराज खान
सरफराज खान को भी टेस्ट टीम में शामिल नहीं किया गया है. दाएं हाथ के इस बैट्समैन ने टीम इंडिया के लिए छह टेस्ट खेले, जिसमें 37.10 की एवरेज से 371 रन बनाए. सरफराज ने एक सेंचुरी और तीन हाफ सेंचुरी लगाईं. हालांकि, 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने के बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया और तब से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है.
शाहबाज अहमद
बंगाल के ऑलराउंडर शाहबाज अहमद को भी रणजी ट्रॉफी में शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद टीम से बाहर रखा गया है. उन्होंने बंगाल के लिए आठ मैचों में 39 विकेट लिए और लगभग 40 की एवरेज से 434 रन भी बनाए. फर्स्ट-क्लास क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट में उनका एवरेज 40 से ज्यादा है और उन्होंने 142 विकेट लिए हैं. इसके बावजूद उन्हें टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला है.
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट के लिए भारत की टीम
शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत [विकेट कीपर], साई सुदर्शन*, ध्रुव जुरेल [विकेट कीपर], रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह*, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन