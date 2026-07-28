India Squad for Sri Lanka Tests: वो 4 खिलाड़ी जो थे प्लेइंग-11 के सबसे बड़े हकदार, टीम में ही नहीं मिली जगह; नाम सुन रह जाएंगे दंग

सरफराज खान

सरफराज खान को भी टेस्ट टीम में शामिल नहीं किया गया है. दाएं हाथ के इस बैट्समैन ने टीम इंडिया के लिए छह टेस्ट खेले, जिसमें 37.10 की एवरेज से 371 रन बनाए. सरफराज ने एक सेंचुरी और तीन हाफ सेंचुरी लगाईं. हालांकि, 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने के बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया और तब से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है.