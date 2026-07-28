IND vs SL: बुमराह-जडेजा की वापसी, 3 खिलाड़ी बाहर… श्रीलंका दौरे के लिए चुनी गई स्क्वाड की 5 बड़ी बातें
India Squad For Sri Lanka Tour: BCCI ने श्रीलंका दौरे के लिए भारत की टेस्ट टीम का एलान कर दिया है. भारतीय टीम अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी. यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 साइकिल का हिस्सा है, जो दोनों टीमों के लिए काफी अहम है. एक बार फिर भारतीय टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में सौंपी गई है, जबकि केएल राहुल को उप-कप्तान बनाया गया है. इसके अलावा रविंद्र जडेजा की वापसी हुई है. साथ ही एक नए खिलाड़ी को भी मौका दिया गया है. जानें भारत की स्क्वाड से जुड़ी 5 बड़ी बातें…
सारांश जैन की एंट्री
भारत की टेस्ट टीम में पहली बार मध्य प्रदेश के 33 साल के ऑलराउंडर सारांश जैन को शामिल किया गया है. उन्होंने अभी तक भारत के लिए कोई भी मैच नहीं खेला और न ही आईपीएल में नजर आए हैं. घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करने वाले इस ऑलराउंडर को पहली बार सीनियर टीम से बुलावा मिला है.
जडेजा की वापसी
श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम में ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की वापसी हुई है. पिछले महीने अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में जडेजा को मौका नहीं मिला था. अब उन्हें श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए वापस बुलाया गया है.
वाशिंग्टन सुंदर बाहर
भारत के स्पिन ऑलराउंडर वाशिंग्टन सुंदर का नाम इस सीरीज के लिए भारत की स्क्वाड में शामिल नहीं है. वह इंग्लैंड दौरे पर चोटिल हुए थे, जिसके चलते पहले टेस्ट के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे. इसी वजह से उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया. उनके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी भी चोट के चलते स्क्वाड से बाहर हैं.
बुमराह-सुदर्शन की फिटनेस पर सस्पेंस
भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और बाएं हाथ के बल्लेबाज साई सुदर्शन भी टीम में शामिल हैं, लेकिन उनकी उपलब्धता फिटनेस के आधार पर तय होगी. अगर इन दोनों खिलाड़ियों को बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से फिटनेस की मंजूरी मिलेगी, तो वे श्रीलंका के खिलाफ खेलते दिखाई देंगे.
हर्ष दुबे का कटा पत्ता
इस सीरीज के लिए स्पिन ऑलराउंडर हर्ष दुबे को भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया है. इससे पहले हर्ष दुबे को अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड में शामिल किया गया था, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला था. अब उन्हें टीम से ही बाहर कर दिया गया है.
कब खेली जाएगी सीरीज?
भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच 15 से 19 अगस्त तक गॉल में खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो के SSC मैदान पर होगा.
श्रीलंका दौरे के लिए भारत की स्क्वाड
शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप कप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध, गुरनूर बरार और सारांश जैन.