IND vs SL: बुमराह-जडेजा की वापसी, 3 खिलाड़ी बाहर… श्रीलंका दौरे के लिए चुनी गई स्क्वाड की 5 बड़ी बातें

India Squad For Sri Lanka Tour: BCCI ने श्रीलंका दौरे के लिए भारत की टेस्ट टीम का एलान कर दिया है. भारतीय टीम अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी. यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 साइकिल का हिस्सा है, जो दोनों टीमों के लिए काफी अहम है. एक बार फिर भारतीय टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में सौंपी गई है, जबकि केएल राहुल को उप-कप्तान बनाया गया है. इसके अलावा रविंद्र जडेजा की वापसी हुई है. साथ ही एक नए खिलाड़ी को भी मौका दिया गया है. जानें भारत की स्क्वाड से जुड़ी 5 बड़ी बातें…