  • T20 World Cup Super 8: भारत कैसे करेगा सेमीफाइनल में डायरेक्ट क्वालिफाई, यहां समझें पूरा गणित

T20 World Cup Super 8: भारत कैसे करेगा सेमीफाइनल में डायरेक्ट क्वालिफाई, यहां समझें पूरा गणित

India net run rate explained: जैसे-जैसे T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 स्टेज अपने फीवर पीक पर पहुँच रहा है, इंडियन क्रिकेट टीम खुद को एक कमांडिंग लेकिन कैलकुलेटेड पोजीशन में पा रही है. फैंस और एनालिस्ट, दोनों ही गुरुवार शाम को ग्रुप 1 के लिए एक पक्का टर्निंग पॉइंट के तौर पर देख रहे हैं, खासकर जब वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच मैच खत्म हो रहा है. इंडिया के लिए, मकसद दोतरफा है – पॉइंट्स के ज़रिए डायरेक्ट क्वालिफिकेशन हासिल करना या इतना असरदार नेट रन रेट बनाना कि बाहरी नतीजे बेमतलब हो जाएँ. इंडिया पहले गेम में SA से 76 रन से हार गया था.


By: Shubahm Srivastava | Published: February 24, 2026 10:30:31 PM IST

1/8

सबसे कम रुकावट वाला रास्ता: डायरेक्ट क्वालिफिकेशन

इंडिया के लिए सेमी-फ़ाइनल तक पहुँचने का सबसे सीधा रास्ता कैलकुलेटर या मुश्किल टाई-ब्रेकर से नहीं गुज़रता. यह सिनेरियो तीन खास नतीजों पर निर्भर करता है. पहला, ज़रूरी मैच पहले ही उम्मीद जगा चुके हैं: साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज पर जीत हासिल करेगा और इंडिया ज़िम्बाब्वे को हराकर अपनी क्लिनिकल ड्यूटी पूरी करेगा.

2/8

इंडिया और वेस्टइंडीज मुकाबले पर भी नजरें

इस पहेली का आखिरी हिस्सा इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच होने वाले आने वाले मुकाबले पर टिका है. अगर इंडिया इस मैच में जीत हासिल कर लेता है, तो वे पूरी तरह से आगे बढ़ जाएँगे. अपने गेम सीधे जीतकर, मेन इन ब्लू यह पक्का करते हैं कि उन्हें दूसरे मैचों के नतीजों या NRR टेबल की मनमानी पर निर्भर न रहना पड़े.

3/8

NRR कंटिंजेंसी: एक स्टैटिस्टिकल किला बनाना

टूर्नामेंट क्रिकेट की अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में, यह पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि वेस्ट इंडीज़ अपना अगला मैच जीत सकता है, जिससे पॉइंट्स का डेडलॉक बन सकता है. इसकी तैयारी के लिए, इंडिया के स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट ने साफ तौर पर मार्जिन-ऑफ-विजय टारगेट पर फोकस किया है. एक "स्टैटिस्टिकल किला" बनाने के लिए कैलकुलेशन पहले से ही हो चुकी हैं, जिसे भेदना लगभग नामुमकिन होगा.

4/8

भारत को क्या करना होगा?

अगर इंडिया ज़िम्बाब्वे के खिलाफ पहले बैटिंग करता है और 250 का बड़ा टोटल बनाता है, उसके बाद डिफेंसिव मास्टरक्लास के साथ 100 रन से जीतता है, तो वे उस एक मैच से +5.000 का NRR जेनरेट करेंगे. इसके अलावा, वेस्ट इंडीज़ गेम की स्ट्रेटेजी में एफिशिएंसी पर बहुत ज़ोर दिया गया है. कैरेबियाई टीम को 160 रन (8.000 की इकॉनमी) पर रोककर और सिर्फ़ 14 ओवर में उस टारगेट को पूरा करके (11.42 का स्कोरिंग रेट), भारत अपने स्कोर में और +3.42 जोड़ लेगा.

5/8

गुरुवार का फ़ाइनल फ़ैसला

इससे भारत का कुल नेट रन रेट हैरान करने वाला 8.42 हो जाएगा. इतना ज़्यादा आंकड़ा एक बड़ा सेफ़्टी नेट देता है; अगर वेस्ट इंडीज़ कहीं और जीत भी जाता है, तो भी भारत की स्टैटिस्टिकल बढ़त शायद उन्हें जीत दिला देगी. गुरुवार शाम तक पूरी तस्वीर साफ़ हो जाएगी. जब तक वेस्ट इंडीज़ बनाम साउथ अफ़्रीका का मैच खत्म होगा, भारत को ठीक-ठीक पता चल जाएगा कि ट्रॉफ़ी की अपनी दौड़ बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरी है.

6/8

साउथ अफ्रीका के आगे भारत हुआ ढेर

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत को T20 वर्ल्ड कप 2026 की पहली हार का सामना करना पड़ा है. साउथ अफ्रीका ने 76 रनों से यहां जीत हासिल की. इस मैच में भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह से धाराशाही हो गई. शिवम दूबे को छोड़ कोई भी भारतीय बल्लेबाज साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाया. वहीं आज के दिन एक अजब संयोग जरूर देखने को मिला. जहां सुपर 8 में दोनों मेजबान देशों भारत-श्रीलंका को अपने पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ा.

7/8

बल्लेबाजी रही पूरी तरह से फ्लॉप

मेन इन ब्लू कभी भी 188 के बड़े टारगेट का पीछा करने की स्थिति में नहीं था. भारत ने पहले ही ओवर में ईशान किशन का विकेट बिना खाता खोले गंवा दिया. अभिषेक शर्मा आखिरकार अपना खाता खोलने में कामयाब रहे लेकिन सिर्फ 15 रन ही बना पाए. बाकी कोई भी बैटर बड़ी पारी नहीं खेल सका. फैंस की उम्मीदें कप्तान सूर्यकुमार यादव पर टिकी थीं, जिन्होंने 22 गेंदें खेलकर 18 रन बनाए. रिंकू सिंह एक बार फिर फ्लॉप रहे और फिनिशर का काम नहीं कर पाए. वह बिना खाता खोले आउट हो गए.

8/8

अगला मैच जिम्बाब्वे से

भारत अब हर हाल में जीतना चाहता है और सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उन्हें जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज को हराना होगा. मेन इन ब्लू को अपने रन-रेट पर भी नजर रखनी होगी. यहां एक और हार भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें खत्म कर देगी. बता दें कि इस हार के चलते भारत का रन रेट माइनस में चला गया है. भारत का अगला मैच 26 फरवरी को जिम्बाब्वे से होगा.

