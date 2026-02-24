T20 World Cup Super 8: भारत कैसे करेगा सेमीफाइनल में डायरेक्ट क्वालिफाई, यहां समझें पूरा गणित

India net run rate explained: जैसे-जैसे T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 स्टेज अपने फीवर पीक पर पहुँच रहा है, इंडियन क्रिकेट टीम खुद को एक कमांडिंग लेकिन कैलकुलेटेड पोजीशन में पा रही है. फैंस और एनालिस्ट, दोनों ही गुरुवार शाम को ग्रुप 1 के लिए एक पक्का टर्निंग पॉइंट के तौर पर देख रहे हैं, खासकर जब वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच मैच खत्म हो रहा है. इंडिया के लिए, मकसद दोतरफा है – पॉइंट्स के ज़रिए डायरेक्ट क्वालिफिकेशन हासिल करना या इतना असरदार नेट रन रेट बनाना कि बाहरी नतीजे बेमतलब हो जाएँ. इंडिया पहले गेम में SA से 76 रन से हार गया था.