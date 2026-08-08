India Most Wanted Gangsters: खौफ के वो नाम, जिन्हें भारत कभी नहीं भूला, दाऊद ही नहीं; इन गैंगस्टरों ने भी बसाया था अपना साम्राज्य

India Most Wanted Gangsters: दाऊद इब्राहिम का नाम तो लगभग हर कोई जानता है, लेकिन भारत के अपराध और आतंक के इतिहास में उसके अलावा भी कई ऐसे कुख्यात नाम हैं, जिन्होंने देश को गहरे जख्म दिए. दाऊद इब्राहिम से लेकर मसूद अजहर और ज़की-उर-रहमान लखवी तक, इन लोगों पर गंभीर अपराधों और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप रहे हैं. इनके नाम भारत के सबसे ज्यादा वांटेड अपराधियों और आतंकियों की सूची में लंबे समय तक चर्चा में रहे हैं. इनकी गतिविधियों ने न सिर्फ कई लोगों की जान ली, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी बड़ी चुनौती पैदा की. आज भी इन नामों का जिक्र भारत के सबसे खतरनाक अपराधों और आतंकी घटनाओं के संदर्भ में किया जाता है.