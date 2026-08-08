  • Home>
  • Gallery»
  • India Most Wanted Gangsters: खौफ के वो नाम, जिन्हें भारत कभी नहीं भूला, दाऊद ही नहीं; इन गैंगस्टरों ने भी बसाया था अपना साम्राज्य

India Most Wanted Gangsters: खौफ के वो नाम, जिन्हें भारत कभी नहीं भूला, दाऊद ही नहीं; इन गैंगस्टरों ने भी बसाया था अपना साम्राज्य

India Most Wanted Gangsters: दाऊद इब्राहिम का नाम तो लगभग हर कोई जानता है, लेकिन भारत के अपराध और आतंक के इतिहास में उसके अलावा भी कई ऐसे कुख्यात नाम हैं, जिन्होंने देश को गहरे जख्म दिए. दाऊद इब्राहिम से लेकर मसूद अजहर और ज़की-उर-रहमान लखवी तक, इन लोगों पर गंभीर अपराधों और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप रहे हैं. इनके नाम भारत के सबसे ज्यादा वांटेड अपराधियों और आतंकियों की सूची में लंबे समय तक चर्चा में रहे हैं. इनकी गतिविधियों ने न सिर्फ कई लोगों की जान ली, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी बड़ी चुनौती पैदा की. आज भी इन नामों का जिक्र भारत के सबसे खतरनाक अपराधों और आतंकी घटनाओं के संदर्भ में किया जाता है.


By: Heena Khan | Published: August 8, 2026 11:01:22 AM IST

Follow us on
Google News
dawood ibrahim lifestyle - Photo Gallery
1/5

दाऊद इब्राहिम

दाऊद इब्राहिम देश के सबसे ज़्यादा वांटेड अपराधियों में से एक है. वह 1993 के मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड था, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. खबरों के मुताबिक, वह 2008 के मुंबई आतंकी हमलों में भी शामिल था.

You Might Be Interested In
chota rajan - Photo Gallery
2/5

छोटा राजन

अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर राजेंद्र सदाशिव निकलजे, जिसे 'छोटा राजन' के नाम से जाना जाता है, को 2015 में इंडोनेशिया से डिपोर्ट किया गया था. कभी दाऊद का करीबी सहयोगी रहा राजन 70 से ज़्यादा मामलों में वांटेड था. वह एक पत्रकार की हत्या के मामले में तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सज़ा काट रहा है.

most wanted gangsters - Photo Gallery
3/5

हाफ़िज़ मुहम्मद सईद

आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफ़िज़ मुहम्मद सईद पर 26/11 के हमलों का मास्टरमाइंड होने का आरोप है. उसके कई ऐसे वीडियो मिल सकते हैं जिनमें वह खुलेआम भारत के खिलाफ नफ़रत भरे भाषण देता है.

You Might Be Interested In
most wanted gangsters - Photo Gallery
4/5

मसूद अज़हर

2001 में संसद पर हुए हमलों का मास्टरमाइंड मसूद अज़हर, पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर में 'जैश-ए-मोहम्मद' नाम का आतंकी संगठन चलाता है और कई आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का दोषी पाया गया है. माना जाता है कि वह पाकिस्तान में छिपा हुआ है.

You Might Be Interested In
most wanted gangsters - Photo Gallery
5/5

ज़की-उर-रहमान

इस लिस्ट में अगला नाम ज़की-उर-रहमान लखवी का है, जो लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक और हाफ़िज़ सईद का करीबी सहयोगी है. उसका संगठन, LeT, देश में सक्रिय सबसे खतरनाक आतंकी समूहों में से एक है और उसने कई हमलों को अंजाम दिया है.

Tags:
chota rajandawood ibrahimGangster
India Most Wanted Gangsters: खौफ के वो नाम, जिन्हें भारत कभी नहीं भूला, दाऊद ही नहीं; इन गैंगस्टरों ने भी बसाया था अपना साम्राज्य - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

India Most Wanted Gangsters: खौफ के वो नाम, जिन्हें भारत कभी नहीं भूला, दाऊद ही नहीं; इन गैंगस्टरों ने भी बसाया था अपना साम्राज्य - Photo Gallery
India Most Wanted Gangsters: खौफ के वो नाम, जिन्हें भारत कभी नहीं भूला, दाऊद ही नहीं; इन गैंगस्टरों ने भी बसाया था अपना साम्राज्य - Photo Gallery
India Most Wanted Gangsters: खौफ के वो नाम, जिन्हें भारत कभी नहीं भूला, दाऊद ही नहीं; इन गैंगस्टरों ने भी बसाया था अपना साम्राज्य - Photo Gallery
India Most Wanted Gangsters: खौफ के वो नाम, जिन्हें भारत कभी नहीं भूला, दाऊद ही नहीं; इन गैंगस्टरों ने भी बसाया था अपना साम्राज्य - Photo Gallery