5 Indian Cricketers Sister: खूबसूरती में बॉलीवुड हसीनाओं को मात देती हैं ये 5 क्रिकेटर्स की बहनें, तस्वीरें देख आप भी हो जाएंगे फिदा

अमेजन प्राइम के चर्चित रियलिटी शो ‘द ट्रेटर्स 2’ (The Traitors Season 2) को लेकर भारतीय वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल की बहन शहनील गिल इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं. शो के प्रोमो में उनके धांसू अंदाज और रियलिटी टीवी डेब्यू ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. क्रिकेट जगत में यह पहला मौका नहीं है जब किसी क्रिकेटर की बहन अपने स्टाइल और काम से इतनी लाइमलाइट बटोर रही हों.

ऐसे में आइए जानते हैं भारतीय टीम के 5 ऐसे स्टार क्रिकेटरों की बहनों के बारे में, जो न सिर्फ खूबसूरती के मामले में किसी बॉलीवुड हसीना से कम नहीं हैं, बल्कि अपने-अपने प्रोफेशन में भी जमकर नाम और सुर्खियां बटोर रही हैं.